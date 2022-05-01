Нино Нинидзе намекает на расставание с Максимом Виторганом

Актриса Нино Нинидзе в последнее время публикует невеселые фото и делится грустными мыслями. Поклонников пары Нино Нинидзе и Максима Виторгана в последнее время пугают публикации актрисы в соцсетях. Некоторые подозревают, что влюбленные поставили точку в отношениях, уж очень грустные сообщения публикует актриса. «Я всегда старалась жить «сквозь», стараясь отдавать, греть и очень любить… иногда было совсем нелегко, ох как нелегко… но я была очень смелой и непоколебимой в своём пути…! Я верю, что любящее и чистое сердце одного человека, способно осветить тьму. Нужно очень верить и не гаснуть…!Никто и ничто не отнимет способность жить и мечтать 🤍»— написала Нинидзе в соцсетях.Нино Нинидзе с сыном Поклонники поддержали любимую актрису. «Всё будет хорошо!💕🥰🥰», «Очаровательная🔥🔥🔥, душевная, харизматичная, невероятная красотка», «Все будет хорошо И обязательно❤️ одного человека даст свет во тьме, а также и в горе и радости❤️😍», «Только любовь наш проводник»—написали пользователи Сети. Напомним, недавно Максим Виторган уехал в Израиль. 49-летнего актера заметили прогуливающимся по набережной. Также он отметился в одном из ресторанов в компании детей от первого брака.