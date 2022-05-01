Нумерологический гороскоп на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
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Нумерологический гороскоп на неделю со 2 по 8 мая 2022 года

Нумерологический гороскоп на неделю со 2 по 8 мая 2022 года

Нумерология — одна из самых полезных наук. Она помогает нам узнавать будущее, а также правильно анализировать прошлое и принимать решения в настоящем. Советы экспертов в этой области помогут вам прожить с максимальной пользой первую неделю мая.


Начинается май, а это месяц, который полон различных народных примет, многие из которых помогут вам предсказать будущее или сделать свою жизнь лучше. Близится время тепла, любви, эмоционального всплеска. Эта неделя должна принести нам нечто хорошее.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Для того, чтобы узнать, какой должна стать предстоящая неделя, необходимо сначала выяснить, под эгидой какого числа ей суждено пройти. Для этого нумерологи складывают вместе все числа дней недели, а затем прибавляют к полученному результату порядковый номер текущего месяца. В итоге должно получиться число от 1 до 9:

(2+3+4+5+6+7+8)+5=40. 4+0=4.

Четверка правит миром в этот период, а это указывает главным образом на то, что неделя будет размеренной и спокойной. Это подтверждает тот факт, что благоприятных дней на ней будет существенно больше, чем опасных.


Нумерологи в первую очередь советуют вести размеренный образ жизни. Не стоит в период со 2 по 8 мая делать вещи, о которых вы можете пожалеть в будущем. Число 4 не любит, когда люди рискуют и ведут себя непредсказуемо.

Советы нумерологов на неделю со 2 по 8 мая

Не вздумайте идти ва-банк. Если перед вами встанет дилемма — отпустить какую-то мечту или цель, сохранив то, что есть сейчас, либо рискнуть всем, то выбирайте первый вариант. Число 4 очень не любит, когда люди совершают необдуманные поступки.

У многих людей появится страх к чему-то незнакомому, непривычному. Это будет прямо намекать на то, что сейчас вам лучше посвятить себя делам, которыми вы привыкли  заниматься изо дня в день. Не нужно менять работу, открывать новый бизнес. Если вы начнете заниматься новым хобби, это вас также может привести к разочарованию.

Также над нами могут сгуститься тучи финансовых проблем. Не тратите много денег впустую. Сейчас точно не время баловать себя безделушками, а также покупать то, что у вас итак уже есть. Если есть лишние деньги, то лучше положить их в банк или просто оставить лежать без дела. О масштабах возможных проблем судить сложно, но лучше быть экономнее.

Шанс столкнуться с чередой странных совпадений и случайностей будет практически равен нулю. Жизнь каждого человека будет максимально предсказуемой, логичной и понятной. Число 4 не участвует в судьбоносных переменах. Оно лишь регулирует процессы, происходящие в нашем сознании.


В делах и в работе лучше быть чуточку прагматичнее. Думайте наперед, а не занимайтесь решением только самых насущных проблем. Четверка поможет предугадать возможный вектор развития.

На первой неделе мая необходимо смотреть на мир через призму оптимизма. Нумерологи отмечают, что сейчас будет крайне важно выполнять роль наблюдателя.

Если произойдет что-то плохое, помните о том, что у любой монеты всегда есть две стороны. Если вы встретились с проблемой, то знайте, что на горизонте уже скоро могут возникнуть приятные события.

Уделяйте время как любви, так и работе. Не забывайте о домашних делах и развлечения. Пока у руля Четверка, всё хорошо в меру.

Талисманы удачи на неделю с 25 апреля по 1 мая

Поскольку неделей снова правит Четверка, полезными станут те же талисманы, что были лучшими на прошлой неделе:

квадрат. Он олицетворяет собой число четыре. Это полностью симметричная фигура, поэтому нумерологи советуют носить одужде с принтами с изображением квадрата, либо одежду с узором данной формы;

малахит, горный хрусталь. Эти два минерала Идеально сочетаются с Четверкой, потому что в них сосредоточена сила сразу всех четырех стихий: Огня, Воды, Воздуха и Земли. Они помогут вам оставаться собой в любой ситуации;

руна Вуньо. На прошлой неделе полезной была руна Гебо. Сейчас можно использовать и ее тоже, но лучше отдать предпочтение Вуньо. Эта руна олицетворяет собой силу Вселенной, которая помогает нам каждую секунду нашего существования, аккумулируя вокруг человека силу мироздания. Рисуйте руну Вуньо на груди. Либо носите с собой деревянные талисманы с вырезанными на них символами Вуньо. Вот как выглядит эта руна:



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По материалам: dailyhoro.ru

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