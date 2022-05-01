Певица Ханна — биография: личная жизнь, муж, дети, родители, настоящее имя, новости, до и после пластики (фото)

Ранние годы биографии певицы

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Замужество

Вокальная карьера

Прибыльные хобби

Скандальное преображение

Певица Ханна — неоднократный победитель региональных конкурсов красоты. Из биографии известно, что по образованию она специалист по туризму и гостиничному бизнесу. Настоящее имя исполнительницы и владелицы салонов красоты — Анна Иванова. На музыкальных сайтах Ханна позиционируется как представительница сразу двух профессий — модель и вокалистка.Биография певицы Ханны началась 23 января 1991 года в Чебоксарах. Изначально ей готовили карьеру музыканта, но в 6-летнем возрасте она пошла на бальные танцы и достигла таких успехов, что, по информации из некоторых источников, поехала выступать в Москву.О родителях практически ничего не известно, говорится, что они — представители не творческих профессий, но, судя по всему, ребенок унаследовал их активность. Ханна училась:в музыкальной школе по классу фортепиано, хоровому пению и вокалу;спортивным танцам (обладательница трех кубков);посещала студию актерского мастерства;пела в школьных ансамблях;принимала участие в разных конкурсах;по некоторым данным, еще в детском саду громко и проникновенно пела народные песни.Спортивные танцы увенчались некоторым успехом — членством в известном «Алеко», званием кандидата в мастера спорта, тремя кубками на провинциальных соревнованиях. В подростковом возрасте изнурительные и продолжительные тренировки привели к проблемам со здоровьем.В. Ройзман, музыкальный критик: «Чем именно болела девочка, неизвестно. Указывается, что лечение растянулось на три месяца и поэтому было решено покончить с этим направлением. В других источниках говорится, что смена приоритетов произошла из-за бесперспективности направления — танцовщицу в конце карьеры ждет только тренерство, поэтому проблемы со здоровьем можно рассматривать как благовидный предлог для отказа от изнурительных тренировок и перехода к карьере модели».Этот этап биографии Анны Владимировны Ивановой (настоящее имя певицы Ханны) по времени совпадает с отказом от танцевальной карьеры: в 16-летнем возрасте она дебютировала на подиуме. Внешние данные от природы были отличными, поэтому не пришлось долго ждать первой победы на конкурсе «Мисс Синема», наградой за которую стал снимок на обложке глянцевого журнала для молодежи. Затем девушка стала Мисс Чувашия, Мисс Волга, Мисс Аполлон и Мисс Кемер, Мисс Волга-Дон и даже Волга-Интернэшнл.Триумф в турецком городе стал знаковой вехой в биографии Ханны — там она познакомилась с будущим мужем. Такое количество побед в провинции придало девушке решимости выступить на конкурсе Мисс Россия. Там, по разным сведениям, она не попала в десятку лучших, а по другим — не вошла даже в топ-15 претенденток.Параллельно с участием в конкурсах Анна Иванова поступила в Санкт-Петербургский государственный экономический университет, получив востребованную профессию «экономика и управление в туризме и гостиничном бизнесе».В биографии Анны нет ни единого упоминания об источнике средств, позволивших ей собрать средства на поездку в Америку и поступление в Нью-Йоркскую школу актерского мастерства в Лос-Анджелесе. Самое внятное объяснение — она откладывала деньги, работая моделью. Удалось это потому, что к тому моменту она была популярна и востребована, прилично зарабатывала. На обучение мастерству актера ушло около года.Карьера в кинематографе была непродолжительной — эпизодическая роль в украинском сериале «Дневники темного», такая же — в «Семейных драмах».Переезд в Киев принес еще одну роль — в комедийном сериале, который показывали только на украинском канале. В нем Анна получила одну из главных ролей. «БарДак» даже называют причиной ее переезда в украинскую столицу. Поклонники Ханны с удовольствием читают, что она снималась в целом ряде сериалов.Муж Павел Курьянов (Пашу) появился в биографии Ханны (на тот момент еще не певицы, а актрисы и модели) еще на конкурсе в турецком Кемере. После победы ей предложили остаться на некоторое время, чтобы сняться в рекламном ролике. Павел, директор лейбла Black Star, на тот момент отдыхал в комфортабельном отеле, где жила победительница конкурса красоты.Знакомство состоялось на завтраке, но никаких особенных чувств на тот момент не вспыхнуло. У директора не было недостатка в дамах, у Анны был жених в Москве, к которому она периодически ездила из Киева. Знакомство, завязавшееся в 2010, поддерживалось эпизодическими переписками и редкими встречами.Спустя три года девушка в очередной раз навестила московского жениха, предложившего ей руку и сердце и давшего три дня на обдумывание. В это сложное время она отправилась (по официальной версии) с подругами в столичный ресторан, где ей случайно снова встретился Курьянов.Утром следующего дня Пашу прислал сообщение, после которого девушка немедленно отказала жениху и вернулась в столицу Украины. Там ее и отыскал Павел, вместе с которым она вернулась в Москву. Прожив три года в гражданском браке, пара расписалась в московском ЗАГСе. Свадьбу, по канонам гламурной жизни, сыграли за границей, на острове Капри.Некоторые связывают начало певческой биографии и личной жизни певицы Ханны. До момента случайной, но судьбоносной встречи в элитном московском ресторане (на момент прихода Ханны с подругами там были Тимати и Лепс, и это навело ее на мысль, что там же есть директор лейбла, которому она отправила СМС), она предпринимала колоссальные усилия, чтобы попасть в шоу-бизнес:проходила кастинг в ВИА Гру;пробовала попасть на Фабрику;ходила на встречи с продюсерами, в числе отвергнувших дарование — Меладзе и Матвиенко.Все предпринятое не увенчалось успехом, спонсоры не верили, что ей удастся прославиться, а бойфренд открыто выразил неодобрение профессией, предлагая взамен домохозяйство и визиты артистов на дом. Состояние дел было настолько неутешительным, что девушка собралась работать по специальности, но тут судьба дала ей новый шансе. Недоброжелатели утверждают, что Анна охотилась за продюсером специально.В качестве аргумента Анна приводит факт, что за два года совместного проживания она не просила у Курьянова ни протекции, ни денег.По признанию продюсера, он ждал, пока супруга достигнет совершенства в сценической пластике и умении петь, но «костыли» ей подставлять не собирался. Вероятно, вершина была достигнута спустя два года после старта совместного проживания, потому что именно в это время Пашу стал продюсером Анны. Выход первого клипа анонсировали в 2013, затем появился знаковый дуэт с Е. Кридом, год спустя было уже 9 треков (+7 к двум первым). С 2015 по 2017 в год вышло 3 песни и два клипа. Начались гастроли в провинции, приглашения в известные проекты, шоу, новые дуэты.Записывая клип в Португалии, где участвовал Миша Марвин, Ханна привезла с собой 6 чемоданов вещей, чтобы хорошо выглядеть.Еще до пластики биография предприимчивой и энергичной девушки, получившей известность как певица Ханна, пополнилась несколькими важными событиями:она родила в Майами дочь Адриану;завела бьюти-блог на «Ютубе»;заполнила свою страницу в «Инстаграме» счастливыми фотографиями;выпустила капсульную коллекцию одежды.В 26 лет она открыла сеть салонов X-Beauty by Hanna в Москве, затем добавила франшизу в Майами и в Чебоксарах. Поклонникам и подписчикам блога остается поверить, что все эти бизнес-направления дама открыла исключительно на собственные сбережения.Два года назад на сайтах о красоте и моде появились многочисленные сообщения о пластике, которую сделала Ханна. Врач-косметолог из родных Чебоксар подробно разобрала изменения, предпринятые для преображения из Мисс Кемер в бизнес-леди и красавицу из «Инстаграма».По мнению специалиста, были проведены: удаление комков Биша, ринопластика, контурная пластика овала и скул, увеличение и коррекция губ, инъекции ботокса. Этим певица не ограничилась — она регулярно делает пилинги, биоревитализацию и мезотерапию, плюс профессиональный домашний уход.Сайт «Космополитен» добавил к этому дорогостоящему списку и другие процедуры — татуаж бровей, грудные импланты, новый цвет волос и наращенные ресницы, виниры и отбеливание зубов. Из перечисленного Ханна категорически отвергла утверждение о маммопластике, но это было еще до рождения дочери, так что сейчас можно утвердительно ответить на этот вопрос, поскольку грудью она собиралась заняться после родов.Врач-косметолог назвала ее наглядной демонстрацией возможностей современной косметологии и пластической хирургии. Пользователи соцсетей не пришли к единому выводу — одни находят обновленную Ханну ослепительной, другие уверены, что исчезли все индивидуальные особенности внешности.Ханна — девушка из Чувашии, которая проявила себя как всесторонне одаренная личность:Она занималась спортивными танцами, вокалом.Была победительницей региональных конкурсов красоты, работала моделью, снималась в рекламных роликах.Певицей стала благодаря мужу, известному продюсеру, записывала синглы и дуэты, снималась в видеоклипах.Закончила школу актеров в Америке и снялась в 3-х украинских сериалах.