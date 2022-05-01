Размер будущей пенсии сообщат заранее
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Размер будущей пенсии сообщат заранее

Размер будущей пенсии сообщат заранее

Тема: Все о пенсиях в России


22:00  Автор: Ольга Шульга


Источник: ПФР



С января этого года Пенсионный фонд начал заблаговременно — женщинам с 40 лет, а мужчинам — с 45 лет, сообщать о том, удалось ли им уже заработать право на пенсию и на какие выплаты они смогут рассчитывать в будущем. Данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений уже получили более 740 тысяч человек, сообщает сайт ПФР.

В информационном письме ПФР указаны условия получения права на страховую пенсию по старости. Кроме того, из него можно узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер выплат.

Таким образом, можно заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять меры, например, для того, чтобы заработать больше пенсионных баллов или уточнить периоды стажа.

Людям, у которых нет учетной записи на портале, данную информацию предоставят во всех клиентских службах Пенсионного фонда России.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.



#пенсии


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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