Релиз Sonic Frontiers все еще запланирован на этот год
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Релиз Sonic Frontiers все еще запланирован на этот год

Релиз Sonic Frontiers все еще запланирован на этот год


В конце прошлого года состоялся анонс Sonic Frontiers — новой игры серии про Соника. На данный момент у ее нет точной даты релиза, но разработчики уверены, что успеют выпустить проект в заявленное окно — в праздничный сезон 2022 года.

Менеджер социальных сетей Sega of America Кэти Хжановски сказала фанатам не беспокоиться, заверив, что «скоро» появятся новые новости об игре и что она «все еще собирается выйти в этом году в праздничный сезон». Стоит сказать, что ранее появлялись слухи о начальных планах разработчиков выпустить игру еще в 2021 году.

Отметим, что про Sonic Frontiers давно не было новой информации. Но скоро пройдет Summer Game Fest, в рамках которого можно ожидать подробности о проекте. Ниже представлен первый трейлер, который показали вместе с анонсом игры.


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По материалам: newxboxone

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