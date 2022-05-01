С территории «Азовстали» вышло еще 40 мирных жителей
Сегодня, 18:20
17:55 Автор: Варвара Комарова
Источник: ТАСС
С территории мариупольского завода «Азовсталь» эвакуировано еще 40 мирных жителей, в том числе 8 детей, сообщает ТАСС.
Ранее сегодня стало известно, что в период «режима тишины» из жилых домов рядом с металлургическим комбинатом 30 апреля вышло две группы гражданских лиц.
Как заявили в Минобороны РФ, днем вышло 25 местных жителей, а с наступлением темного времени суток — еще одна группа группа численностью 21 человек, все они были доставлены в населенный пункт Безыменное.
В Кремле не считают эвакуацию с «Азовстали» темой для переговоров
#Донбасс #Украина
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По материалам: pnp.ru