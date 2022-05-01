С территории «Азовстали» вышло еще 40 мирных жителей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

С территории «Азовстали» вышло еще 40 мирных жителей

С территории «Азовстали» вышло еще 40 мирных жителей

17:55  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



С территории мариупольского завода «Азовсталь» эвакуировано еще 40 мирных жителей, в том числе 8 детей, сообщает ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что в период «режима тишины» из жилых домов рядом с металлургическим комбинатом 30 апреля вышло две группы гражданских лиц.

Как заявили в Минобороны РФ, днем вышло 25 местных жителей, а с наступлением темного времени суток — еще одна группа группа численностью 21 человек, все они были доставлены в населенный пункт Безыменное.

В Кремле не считают эвакуацию с «Азовстали» темой для переговоров




#Донбасс #Украина


117
# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Минобороны РФ заявило о 80 мирных жителях, выведенных с «Азовстали»
Минобороны РФ заявило о 80 мирных жителях, выведенных с «Азовстали»
Княгиня Монако Шарлен впервые появилась на публике после болезни
Княгиня Монако Шарлен впервые появилась на публике после болезни
На Егора Крида наехали на вечеринке
На Егора Крида наехали на вечеринке
Анна Нетребко может окончательно остаться без работы
Анна Нетребко может окончательно остаться без работы
Ксения Собчак посмеялась над Ольгой Бузовой
Ксения Собчак посмеялась над Ольгой Бузовой
45-летнюю Елену Ваенгу подозревают в беременности
45-летнюю Елену Ваенгу подозревают в беременности
Релиз Sonic Frontiers все еще запланирован на этот год
Релиз Sonic Frontiers все еще запланирован на этот год
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши
Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши
Нино Нинидзе намекает на расставание с Максимом Виторганом
Нино Нинидзе намекает на расставание с Максимом Виторганом
Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты
Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты
Яна Поплавская отметила «медную свадьбу» с молодым возлюбленным
Яна Поплавская отметила «медную свадьбу» с молодым возлюбленным

Топ на сегодня

Тина Канделаки прошлась по голливудской звезде
Тина Канделаки прошлась по голливудской звезде
Верка Сердючка не верит Светлане Лободе
Верка Сердючка не верит Светлане Лободе
Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера
Певица Ханна — биография: личная жизнь, муж, дети, родители, настоящее имя, новости, до и после пластики (фото)
Певица Ханна — биография: личная жизнь, муж, дети, родители,
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и прочее
Новости Game Pass за 23-30 апреля: новые игры в подписке, анонсы и

Еще по теме

СМИ узнали о гибели 25 человек в результате авиаударов коалиции в Сирии
В ООН призвали к паузе в боевых действиях в Мариуполе
В Сирии поставили условие выхода оставшихся в Алеппо боевиков
Подконтрольные боевикам районы Алеппо покинули шесть тысяч жителей