С территории «Азовстали» вышло еще 40 мирных жителей

17:55 Автор: Варвара Комарова

Источник: ТАСС

С территории мариупольского завода «Азовсталь» эвакуировано еще 40 мирных жителей, в том числе 8 детей, сообщает ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что в период «режима тишины» из жилых домов рядом с металлургическим комбинатом 30 апреля вышло две группы гражданских лиц.

Как заявили в Минобороны РФ, днем вышло 25 местных жителей, а с наступлением темного времени суток — еще одна группа группа численностью 21 человек, все они были доставлены в населенный пункт Безыменное.

В Кремле не считают эвакуацию с «Азовстали» темой для переговоров

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