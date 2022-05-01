Самые лучшие и самые худшие черты характера Овна

Вадим Карасев

Овны — одни их самых ярких людей на планете. Порой кажется, что у них попросту нет недостатков, но, само собой, это совершенно не так. Астрологи рассказали все о недостатках и сильных сторонах характера представителей данного Знака Зодиака.

Если вы не знаете Знак Зодиака человека, то прочитать его характер можно при помощи особых методов анализа из физиогномики. Если вы узнали. Что человек является Овном, то всё, что вам нужно знать о нем, содержится в этой статье.

Самые лучшие черты характера Овна

Оптимизм. Любой Овен — это источник большого количества положительных эмоций. Даже если у вас в жизни всё очень плохо, достаточно пару минут побыть рядом с представителем данного Знака. Это сразу же исправит все в лучшую сторону. От этих людей исходит какая-то магическая любовь к жизни. Они настолько сильно любят её, что заражают этим окружающих. Все невзгоды они видят в хорошем свете, потому что прекрасно понимают, что за любым падение идет взлет.

Верность и преданность. Это самые верные и преданные друзья из всех. если вы дружите с Овном, то знайте, что такие отношения совершенно точно стоит сохранять как можно дольше. Эти люди придут на помощь всегда. Даже если у них какие-то дела. Тем не менее, вам придется быть также очень отзывчивыми по отношению к ним. Они не особо требовательны к своим друзьям, но иногда они очень сильно нуждаются в помощи. Помогите им один раз, чтобы они помогли вам десять.

Мощная энергетика. В сочетании с оптимизмом это делает их просто невероятными людьми. Овны практически никогда не устают. Если вы пригласите их на концерт, а на следующий день предложите пробежать марафон, они согласятся. У них не бывает отговорок стиле «я устал». Рядом с этими людьми хочется действовать, за что им стоит сказать огромное спасибо. Они умеют вдохновлять.

Самые худшие черты характера Овна

Упрямство. Этого у Овнов точно не отнять. Если вдруг у вас появились какие-то разногласия с этим человеком, то переубедить его будет просто нереально. Есть Овны, которые могут согласиться с вами, если вы предоставите им неопровержимые факты своей правоты, но если этих фактов нет, с Овном можно спорить до скончания веков. Он все равно вам не поверит так, как себе. Упрямство выражается также и в других жизненных ситуациях. Например, в том, что если Овен что-то твердо решил сделать, он не отступит, даже если вы будете его умолять.

Перетягивание внимания на себя. Овнам принципиально важно оказаться в центре внимания. Если этого не произойдет, считайте, что вечер для них прошел зря. В любой компании и на работе они будут всегда напоминать о себе любыми методами — шутками, язвительными высказываниями, странными поступками. Многих это очень раздражает, но представители данного Знака видят только тех, кому это нравится. Такова их сущность — они любят внимание больше, чем что-либо еще.

Неумение остановить поток слов. Эта негативная черта характера вытекает из предыдущей. Овнам хочется, чтобы их услышали, поэтому они болтают без умолку, не давая никому вставить и слова. Из-за этого с ними не общаются многие люди, которым попросту не хочется слушать монологи длинною в полчаса. Овны — лучшие собеседники для тех, кому просто нечего сказать, ведь Овны девяносто девять процентов времени говорят только о себе любимых.

Недальновидность. Если Овен получил зарплату, завтра ее может не быть. Эти люди не умеют планировать покупки. Для них есть только сиюминутное «хочу». Они тратят все до последнего рубля, а потом влезают в долги. Деньги они возвращают, но берут в долг с завидной регулярностью. Недальновидность касается и других поступков — например, Овны любят давать обещания, которые точно не смогут выполнить. Не стоит винить их в этом, ведь в тот момент, когда они что-то обещают, им действительно кажется, что они смогут это сделать.

Конфликтность. Овны крайне конфликтные люди. Очень часто они вступают в перепалки с незнакомцами, потому что они яростно защищают свои границы и часто ведут себя фамильярно или невоспитанно по отношению к ним. Несмотря на это, порой люди данного Знака становятся со своими врагами лучшими друзьями. Это происходит на удивление часто, так что если вы в следующий раз повздорите с Овном, не спешите сжигать мосты. Они могут быть отличными друзьями.