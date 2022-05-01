Таро-прогноз на неделю со 2 по 8 мая 2022 года

Вадим Карасев

начинается последний месяц весны, полный планов и надежд. Привлечь в жизнь успех и процветание получится, если прислушаться к советам старших Арканов. Знаки Зодиака получат ценные подсказки и смогут скорректировать планы, чтобы получить подарки судьбы.

Начать новый месяц удачно Знакам Зодиака помогут советы карт Таро. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уделить внимание выпавшим раскладам и обязательно прислушаться к интуиции, чтобы сделать верные выводы и не ошибиться с выбором действий. Благодаря своевременным подсказкам каждый сможет обойти стороной неприятности и привлечь в жизнь процветание.

Овен





Аркан «Маг» открывает неделю, призывая Овнов развивать свой внутренний мир, чтобы стать цельными и уверенными в себе личностями. Такая тактика поможет справиться с волнениями и побороть страхи, мешающие активному развитию.

По карте «Умеренность» Овны должны помнить о чувстве меры во всем. В середине недели нельзя спешить — опрометчивые поступки будут синонимом проигрыша, а значит, нужно умерить пыл и придерживаться золотой середины.

«Отшельник» в раскладе — карта, указывающая на время изоляции. По этому Аркану Овны смогут отдалиться от внешней суеты, чтобы восстановить силы, поправить здоровье и отдохнуть перед тем, как двигаться к новым успехам.

Телец





В начале мая по карте «Маг» Тельцам предстоит проявить находчивость, чтобы дела пошли в гору. По этому Аркану нельзя сомневаться в себе, ведь судьба предоставляет уникальную возможность преодолеть трудности и выйти на новый уровень успеха.

По карте «Башня» Тельцы столкнутся с неизбежными переменами, которые могут показаться негативными. На самом деле из жизни уходит все то, что мешает развитию, а значит, препятствовать происходящему не имеет смысла.

Ближе к выходным Тельцы будут стоять на развилке и выбирать путь. Аркан «Влюбленные» призывает прислушаться к своему сердцу и не идти на поводу советчиков, чтобы не зайти в тупик и не стать марионетками в руках искусных манипуляторов.

Близнецы





Близнецов ждет отличное начало недели. По карте «Солнце» препятствий на пути не возникнет, а значит, можно смело заниматься выбранными делами и воплощать в жизнь смелые мечты. Также Аркан сулит разрешение финансовых трудностей и новые успехи в деловой среде.

Карта «Сила» призывает Близнецов не откладывать важных дел и приступить к ним незамедлительно. Активность и честность станут хорошими спутниками для того, чтобы воплотить в жизнь смелые идеи.

«Суд» в раскладе на конец недели — долгожданный знак об освобождении от каких-то забот и проблем. Не исключено, что Близнецы смогут поставить точку в сложном деле, поставить на место обидчиков или выиграть судебное заседание, начатое ранее.

Рак





Аркан «Правосудие» призывает Раков начать неделю с разбора ошибок и извлечения ценных уроков. По этой карте важно помнить, что каждое слово и действие определят дальнейший исход событий, поэтому важно соблюдать осторожность и быть честными перед собой.

Карта «Смерть» призывает Раков пересмотреть свои планы и отказаться от всего, что уже устарело. Аркан описывает ситуацию, когда настала пора изменять подход к делам, прощаться с отжившим прошлым и смело смотреть в будущее.

В конце недели по карте «Отшельник» у Раков появится время для размышлений, строительства планов и отдыха. Аркан призывает не спешить с выводами и отказаться от опрометчивых шагов, которые могут завести в тупик.

Лев





В начале недели по карте «Влюбленные» Львам предстоит сделать важный выбор. По этому Аркану нельзя спешить с принятием решения, ведь отменить его не получится. Это значит, что нужно взвесить полюсы и минусы, чтобы привлечь позитивные перемены.

Карта «Отшельник» говорит о временной изоляции, которая может быть как добровольной, так и вынужденной. Львам предстоит уединение, во время которого они смогут пересмотреть дальнейшие планы, поправить здоровье и набраться сил перед активной работой.

Аркан «Верховная жрица» в раскладе — карта, указывающая на хорошие события. По этой карте внимание к интуиции поможет не ошибиться и вступить в игру в самый нужный момент. Знаки судьбы укажут путь к светлому будущему.

Дева





Аркан «Луна» открывает неделю, призывая Дев быть внимательными и предусмотрительными. По этой карте нельзя потакать внутренним страхам и сомнениям, а также доверять слухам, которые будут губительными.

Карта «Правосудие» сулит разрешение сложной ситуации в их пользу в том случае, если Девы будут честны перед собой. По этому Аркану достичь новых вершин успеха не составит труда, если идти выбранным путем и не соглашаться на сделки с совестью.

«Смерть» в раскладе — карта завершения и обновления. Девы смогут начать новый период жизни, в котором не будет места страхам, сомнениям и манипуляторам. Совет Аркана — закрыть двери прошлого, обновить энергетику и смело смотреть в будущее.

Весы





Начало недели будет не самым простым для Весов. Аркан «Дьявол» описывает ситуацию, когда на пути будут поджидать испытания, пройти которые важно с высоко поднятой головой. Минимизировать риски получится, если не потакать дурным привычкам.

Карта «Маг» говорит о том, что Весы смогут продвинуться вперед благодаря внутреннему потенциалу. Развитие новых граней таланта позволит начать путь к счастью и обрести уверенность в своих силах.

В конце недели по карте «Колесо фортуны» Весов ждут события, которые могут стать неожиданными и даже пугающими. Совет Аркана — довериться судьбе и выждать время, чтобы понять суть происходящего.

Скорпион





В начале недели по карте «Императрица» Скорпионов ждут позитивные перемены ми события. Аркан указывает на рост и развитие, а значит, нужно быть бдительными и оставить спешку, чтобы привлечь успех.

Карта «Иерофант» говорит Скорпионам о возможности разрешить сложные вопросы благодаря помощи со стороны влиятельного человека. Аркан сулит обретение наставника, который поделится жизненным опытом, необходимым для преодоления временных препятствий на пути к счастью.

Карта «Дьявол» выступает предупреждением. Скорпионам важно помнить о собственном достоинстве и не пускаться во все тяжкие в надежде получить прибыль или успех. Честность и умение обходить стороной соблазны помогут привлечь счастье.

Стрелец





Неделя для Скорпионов начнется с карты «Отшельник». Аркан не случайно появляется в раскладе — его целью становится предупреждение. Спешка и необдуманные решения заведут в тупик, а значит, нужно сосредоточиться на планировании и исключении досадных промахов.

Карта «Император» сулит Стрельцам обретение своего места под солнцем, возможность проявить лидерские качества и создать собственное дело. Ожидания оправдаются, если поступать честно и мудро править своей жизнью.

«Мир» в раскладе —карта завершения трудностей. По этому Аркану сбываются смелые мечты, а значит, Львы смогут обрести счастье. Также карта сулит мирное разрешение конфликтов и удачу во всех начинаниях.

Козерог





По карте «Умеренность» Козерогам нельзя начинать неделю с поспешных действий. Карта призывает умерить пыл и внимательно следить за происходящими событиями. Знаки судьбы помогут выбрать верное направление и прийти к желанной цели.

Аркан «Повешенный» описывает ситуацию, когда Козерогам важно переключить внимание на второстепенные задачи. По этой карте важно здраво оценивать свои возможности и корректировать планы, если основная работа зашла в тупик.

Завершает неделю карта «Башня». По этому Аркану Козероги столкнутся с тем, что не все планы удастся воплотить в жизнь. Это не значит, что все идеи нужно оставить в прошлом — нужно лишь изменить подход и не останавливаться в развитии, чтобы не упустить новых возможностей.

Водолей





Аркан «Влюбленные» сулит Водолеям позитивные перемены в личной жизни. По этой карте благодаря взвешенным решениям Водолеи смогут преодолеть сложный период и обрести свое счастье.

Карта «Звезда» считается не просто позитивной, но и символом высшей защиты. Это значит, что Водолеи выбрали верное направление и могут спокойно заниматься намеченными делами, не боясь промахов и неудач.

Карта «Дьявол» указывает на испытания, пройти которые нужно с достоинством. Отказ от вредных привычек и импульсивных действий помогут Водолеям исключить большие проблемы и своими силами справиться с временными трудностями.

Рыбы





Аркан «Сила» открывает неделю, указывая Рыбам на необходимость активной работы. Стойкость, уверенность в себе и честность позволят Рыбам быстро прийти к намеченным целям. По этой карте успех придет, если не лениться и не откладывать новые идеи в долгий ящик.

Аркан «Иерофант» — карта мудрости. По нему Рыбам важно расставить приоритеты, чтобы быстро привлечь успех и не оступиться на пути к собственному счастью. Также карта указывает на помощь со стороны мудрого человека.

«Правосудие» в раскладе на конце недели — карта, призывающая Рыб оставаться честными и непредвзятыми. Любое отклонение от маршрута или попытка обмануть судьбу в будущем привлекут неприятности.