Татьяна Брухунова запечатлела 2-летнего сына со своим портретом в руках
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Татьяна Брухунова запечатлела 2-летнего сына со своим портретом в руках

Татьяна Брухунова запечатлела 2-летнего сына со своим портретом в руках
Супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась милым фото подросшего Вагана. Татьяна Брухунова уже несколько лет счастлива в браке с Евгением Петросяном. Когда их отношения только зародились, Татьяна была его личной помощницей. А после развода с Еленой Степаненко пара вскоре сыграла свадьбу. Для артиста это уже пятый брак. Влюбленные многих удивили, когда сообщили о рождении сына. Малыш получил имя Ваган. Недавно пара с крохой отметила Пасху. Мальчик сам нес корзинку с пасхальными яйцами и куличами.
Ваган Петросянц На этот раз Брухунова решила поделиться домашним кадром. Ей довелось запечатлеть двухлетнего наследника в кресле. Он был облачен в полосатый комбинезон. Мальчик разглядывал портрет своей мамы. У него уже отрасли волосы. Жена Петросяна отличается своим особенным чувством стиля. Она также любит наряжать наследника. У него уже есть своя коллекция одежды на любой случай.
Ваган Петросянц рассматривает мамин портрет «Будет, что показать внукам», — подписала кадр Татьяна. Поклонники восхитились маленьким мальчиком. Многие посчитали, что он растет копей папы. «Как мило», «Любимая мамочка», «Малышок», «Вагаша, интеллектуал. В папу. Безмерно уважаю вашего мужа!», «Какой костюмчик», «Темноволосый принц», «Ну до чего хорошенький мальчик», «Ваше чудо так быстро растет», «Вагаша такой миленький», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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