Тимур Батрутдинов признался в чувствах к известной певице
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Тимур Батрутдинов признался в чувствах к известной певице

Тимур Батрутдинов признался в чувствах к известной певице
Артисту Тимуру Батрутдинову пришлось даже оправдываться перед ее мужем. Шоумен на проекте «Маска» признался, что всегда был восхищен певицей Валерией. Сейчас они вместе заседают в жюри. По словам Тимура Батрутдинова, однажды он набрался смелости, подошел в костюме к Валерии и заявил, что она когда-то была его крашем. Как он заметил, сидеть рядом в жюри проекта с такой женщиной что-то нереальное и больше похоже на сказку.
Валерия с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Перед тем, как говорить какие-то такие вещи, я подхожу к ее мужу: «Иосиф, не надо Уилла Смита. Я исключительно платонически восхищаюсь твоей супругой», сказал Тимур Батрутдинов. Напомним, что шоу «Маска» с успехом идет на канале НТВ. У телепроекта очень высокие рейтинги на телевидении.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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