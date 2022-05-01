Ubisoft планирует выпустить Skull & Bones уже в этом году — осенью
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Ubisoft планирует выпустить Skull & Bones уже в этом году — осенью

Ubisoft планирует выпустить Skull & Bones уже в этом году — осенью


Похоже, что многострадальная игра от Ubisoft про пиратские приключения Skull & Bones наконец-то близка к релизу. Ранее на этой неделе появлялся геймплей из альфа-версии проекта, а сегодня портал Kotaku сообщил, что игра должна выйти до конца этого года — ее релиз запланирован на осень 2022 года.

Источник Kotaku сообщил, что изначально Ubisoft ожидала, что сможет выпустить игру весной 2022 года. После было принято решение сдвинуть проект на лето 2022 года, а далее игру отложили на начало осени — сентябрь 2022 года.

Напомним, что анонс Skull & Bones состоялся еще в 2017 году. Если верить слухам, разработку проекта несколько раз перезапускали, в итоге суммарные затраты на разработку составили порядка $200 миллионов.

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По материалам: newxboxone

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