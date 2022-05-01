Вадим Андреев — биография: личная жизнь актера, настоящая фамилия, семья, дети., национальность (фото)
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Вадим Андреев — биография: личная жизнь актера, настоящая фамилия, семья, дети., национальность (фото)

Вадим Андреев — биография: личная жизнь актера, настоящая фамилия, семья, дети., национальность (фото)
Вадим Андреев — актер, биография которого свидетельствует, что напряженная работа в кинематографе так и не принесла ему официальных званий и правительственных наград. Но зато у него есть любовь поклонников, множество ролей, востребованность у режиссеров и узнаваемость. Это известный советский и российский актер, голосом которого на киноэкране говорят многие звезды мирового кинематографа.

Детство и путь к профессии



Биография актера Вадима Андреева началась в Москве, на Сретенке, в старинном купеческом особняке, принадлежавшем некогда его прадедушке Н. Дубровину. Его родители были коренными москвичами. Отец — Ю. Фейгельман, по профессии инженер-конструктор, обладал хорошим голосом и часто пел, особенно на праздниках, когда собирал всех многочисленных родственников. Мать Надежда Фейгельман (в девичестве — Макарова) работала бухгалтером.

30 марта 1958 года у пары родился мальчик, которого назвали Вадимом. В дальнейшем супружеская жизнь не сложилась — они развелись, когда сыну исполнилось 17, и оба вступили в новые браки: мать родила мальчика, а у отца в новой семье появилась девочка. Впоследствии Надежда вслед за новым мужем пристрастилась к алкоголю, но с кем остался подросток и как пережил развод родителей, нигде не говорится.


Актерская стезя



Зачатки профессиональных навыков он получил в театральной студии при районном Дворце пионеров. Его не хотели принимать, не находя особенно одаренным, но вынуждены были, поскольку в коллективе заметно не хватало мальчиков на мужские роли. К концу обучения в школе он не мыслил для себя никакой другой профессии.

Версий выбора профессии в биографиях от разных авторов подается несколько:
он попал в актеры случайно — родители отдали мальчика на занятия, чтобы оградить от влияния полукриминального района, и
мальчик сам захотел стать актером после того, как побывал на спектакле Малого театра: его поразила грандиозность происходящего на сцене;
на это его окончательно сподвигла работа в кукольном театре, где он был машинистом монтировочного цеха, осветителем и немного позднее — актером.

Поступление во ВГИК ознаменовалось бесспорной удачей — талантливого юношу взяли на курс Т. Лиознова и Л. Кулиджанов. Дебютом в кино, еще на последнем курсе, стала комедия «Баламут». Пробы он не прошел, но режиссер настоял на участии В. Андреева в кинокартине и не ошибся. По окончании он попал на киностудию им. Горького.

Взрослая жизнь



Выпуск и диплом по профессии привели к получению повестки в армию, но, по счастью, командир части видел фильм В. Рогового и не препятствовал участию служащего в рядах армии в съемках. За период службы, по некоторым данным, ему удалось принять участие в 5 кинокартинах. Но даже дебют был удачным — на обложке Советского экрана появилась фотография В. Фейгельмана, он вошел в рейтинг лучших актеров 1979 года.

В. Щепкин, кинокритик: «Настоящая фамилия Вадима Андреева — Фейгельман. Актер взял фамилию жены, чтобы его биография продвигалась успешнее, этот шаг ему посоветовал сделать В. Роговой (режиссер культового фильма «Офицеры»), пригласивший студента-выпускника на роль в картину «Баламут». Никаких характерных признаков национальности у него во внешности не было, но играл он провинциального парня, с которым фамилия исполнителя явно не сочеталась. Шаг был обдуманным и открыл исполнителю дорогу к другим ролям простых русских людей».

В следующее десятилетие биография и личная жизнь Вадима Андреева пополнились новыми, но не главными ролями. Его бесконечно талантливое перевоплощение в людей на втором плане сюжета в сочетании со звездными исполнителями главных ролей приводило любой фильм к успеху. Так был снят «Карнавал» Т. Лиозновой, девятый по сборам с проката, «Шофер на один рейс», где Андреев работал с Федосеевой-Шукшиной и Ефремовым, комедии В. Рогового «У матросов нет вопросов» и «Женатый холостяк».

В поздний советский период ему удалось сняться в сериале «ТАСС уполномочен заявить», в фильме «Батальоны просят огня» и многих других. Пока не наступил развал Союза, жизнь и карьера складывались почти без проблем.



Брак и дети



Актер женился рано, в 20 лет, и никогда не пожалел об этом. Друзья и знакомые относят его к давно вышедшим из моды в актерской среде однолюбам. К миру искусства и гламуру его жена Галина (на момент женитьбы — студентка пищевого института) не имеет никакого отношения. Все сложилось удачно, жилищный вопрос перед молодоженами не стоял — после развода родителей у Вадима осталась «трешка» в Москве.Сын Андрей родился практически сразу после свадьбы.

Единственное, что беспокоило Галину — это пристрастие к спиртному у мужа, который постоянно снимался в кино и стал на этом фоне выпивать, поймав «звездную болезнь». От повторения судьбы отчима и матери его спасла супруга.



Прожив вместе 3,5 десятилетия, пара обвенчалась: в биографии, личной жизни Вадима Андреева появилась вера, духовник, визиты к старице, которая и посоветовала венчание. Но другие дети в браке не появились, Андрей так и остался единственным ребенком. У него тоже одна дочь, которую назвали Софьей, в 2020 году она пошла в школу. Сам А. Андреев попробовал работать в сфере кино (исполнительным кинопродюсером), но впоследствии стал заниматься бизнесом, связанным с автомобилями.

Стойкость и выдержка



Вынужденная самоизоляция в период пандемии, отсутствие предложений на съемки не испугали актера, которому пришлось выживать в 90-е. За пять лет, как с горечью вспоминает он в одном интервью, не было ни одного звонка с приглашением на съемочную площадку. Выживать и кормить семью пришлось, работая на озвучке — его голосом разговаривали Б. Уиллис, М. Рурк, Э. Мерфи, другие звезды мирового кино, персонажи боевиков и комедий импортного производства, в то время заполонивших российские кино- и телеэкраны.

В 2000-х годах он снова стал востребованным. Его стали приглашать на роли милиционеров и полицейских, силовиков и военных, детективов-любителей и профессионалов сыска. Три сезона в «Кадетстве» были выдвинуты на ряд наград и премий, продолжение в виде «Кремлевских курсантов» такого успеха не имело.                  

                                                   

Сейчас Вадим Андреев — одно из самых узнаваемых лиц отечественного кинематографа, благодаря:
«Балаболу», неожиданно растянувшемуся на 5 сезонов;
серии о майоре Черкасове, суперпопулярном борце с преступностью;
множеству ролей, сыгранных в рейтинговых боевиках и комедиях не только отечественного, но и зарубежного производства

Лень Вадиму Юрьевичу абсолютно несвойственна. Он уверен, что пребывание в бездеятельности разрушительно влияет на человеческую личность. Будучи неисправимым трудоголиком, он впадает в полное уныние, когда нет работы, а в 2021 году он снялся в 5 фильмах.

Актер правильно питается, лишний вес сбрасывает, катаясь на велосипеде. Этого человека узнают на улицах, у него есть множество фанатов и поклонников, несмотря на то что в жизни ему редко доставались главные роли. Он великолепно сыграл столько ролей второго плана, что сумел прославиться даже без регалий и званий.



Итоги

Вадим Андреев — известный советский и российский актер, которому в конце марта исполнилось 64 года. Он сыграл более 150 самых разных ролей — в основном, второго плана. Учился в классе Т. Лиозновой и Л. Кулиджанова, снимался в нескольких фильмах В. Рогового, режиссера культовых «Офицеров». Это неисправимый трудоголик, талантливый человек, с неиссякаемым потоком внутренней энергии.
# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

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