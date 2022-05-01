Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил Екатеринбург
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Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил Екатеринбург

Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил Екатеринбург
Ведущий и журналист Владимир Соловьев снова прошелся по жителям уральской столицы. Телеведущий в эфире «Соловьев LIVE» в очередной раз негативно высказался о Екатеринбурге и его жителях. На этот раз он назвал город «ярко выраженным бесовским зерном». Как отметил Владимир Соловьев, неделя для него началась с новостей о готовящемся покушении, а закончилась с разговора «на языке блатной романтики с губернатором и шансонье».
Владимир Соловьев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Особенно интересно бандитам с Уралмаша узнать, что за них теперь заступается Новиков, который прекрасный певец и очень способный человек. Но он к Уралмашу не имеет отношения», сказал Владимир Соловьев. После этого Соловьев переключился на критику губернатора Евгения Куйвашев. Он напомнил, что именно в Екатеринбурге студенты одного из вузов выступили против плаката с буквой Z на здании культурного учреждения. Соловьев добавил, что губернатору пора определиться со своей позицией.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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