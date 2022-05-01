Володин: Закон США о конфискации активов российского бизнеса на экономику РФ не повлияет

09:38 Автор: Ольга Шульга

Принятый в США закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан, на экономику нашей страны никак не повлияет, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие», — отметил спикер.

При этом замороженные золотовалютные резервы на сумму порядка 300 миллиардов долларов США придется вернуть, так как это собственность государства, уверен политик.

«Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более 500 млрд долларов. Нам есть, чем ответить», — пояснил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что российские предприниматели действуют цивилизованно и покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнеров, которые хотят уйти с нашего рынка, в то время как ряд недружественных стран, в том числе США «просто занимаются воровством». В этой связи, по его словам, необходимо предпринять «зеркальные меры».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден направил в конгресс законопроект, наделяющий органы власти США новыми полномочиями по конфискации «имущества, связанного с российской олигархией». Документ позволяет американскому правительству «использовать вырученные средства для поддержки Украины». Кроме того, законопроект вводит новую статью уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за получение доходов от «коррупционных сделок» с Правительством РФ.

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