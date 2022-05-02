3 дополнительные игры можно забрать бесплатно по Games With Gold

Вадим Карасев





По программе Games With Gold уже стали доступны первые майские игры, которые заявлены бесплатными для «золотых» подписчиков в этом месяце. Но есть и тройка проектов, которые можно забрать бесплатно дополнительно — это игры A Knight’s Quest, Braid и Joe Danger 2: The Movie.

Ниже даны прямые ссылки на магазины, из которых эти игры можно сейчас забрать бесплатно. Отметим, что для этого требуется подписка Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.

A Knight’s Quest

Великолепный приключенческий боевик эпического масштаба. Играйте за Расти — добросердечного, но неуклюжего авантюриста, который случайно начинает цепочку событий, которая разрушит его мир.

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Braid

Полная версия Braid позволяет вам посетить все миры и, таким образом, использовать все возможности управления временем. Возможно, вы найдете принцессу и спасете ее.



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Joe Danger 2: The Movie

Отправьте Joe Danger в опаснейшее приключение на съемки величайшего блокбастера всех времен.

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