Александр Васильев осудил спецоперацию на Украине. В сети обсуждают судьбу "Модного приговора"

Вадим Карасев

В сети обсуждают открытое письмо, которое историк моды Александр Васильев написал еще в марте муниципалитету литовского города Висагинас, где хранится его коллекция старинного костюма. В письме ведущий "Модного приговора" жестко осуждает военную спецоперацию на Украине и уверяет, что никак не связан с руководством России.

Я не связан с руководством России, не награжден ни одной правительственной наградой и не получаю помощи для моего Фонда хранилища коллекции Старинного костюма и Истории моды из России. Мы просим сохранить эту ценнейшую частную коллекцию на территории Литвы, не допустить ее уничижения.

Я никогда не был членом какой-либо партии, я сам был эмигрантом от советского режима во Францию в 1982 году и имею Литовское гражданство более 20 лет. Я <...> молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы!





Васильев добавляет, что события на Украине могут вызвать "беспрецедентную изоляцию России", и благодарит администрацию города за усилия по сохранению его коллекции "в этом истерзанном мире".

Текст послания стал активно распространяться в соцсетях, и теперь интернет-пользователи переживают за судьбу телепередачи "Модный приговор", постоянным ведущим которой Васильев стал в 2009 году.





Кадры из программы "Модный приговор"Тут историк моды Александр Васильев написал покаянное письмо в стиле Анны Нетребко. После него можно точно сказать, что программа "Модный приговор" на Первом канале с участием Васильева более не выйдет на экраны,

— прокомментировал слова ведущего телеграм-канал НеМалахов.

Ранее Васильев рассказал в интервью о приостановке съемок новых эпизодов программы и о ее шансах вернуться на малые экраны.

Ольга Петелина