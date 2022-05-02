Александр Васильев рассказал, кому ни в коем случае нельзя носить откровенные платья
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Александр Васильев рассказал, кому ни в коем случае нельзя носить откровенные платья

Александр Васильев рассказал, кому ни в коем случае нельзя носить откровенные платья
Историк моды Александр Васильев высказался о декольте и открытой спине.   В преддверии лета, когда особо актуальными станут наряды с открытой спиной и декольте, Александр Васильев на YouTube-канале Formulamodis рассказал, кому ни в коем случае нельзя выбирать эти наряды. Историк моды предостерег – все открытые участки тела неизменно служат магнитом для глаз. Поэтому они должны быть просто идеальными. Если это не так, то стоит поставить акцент на достоинстве, а от недостатка, напротив, отвлечь внимание.
Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Спина должна быть в идеальном состоянии! У нас у всех бывают дефекты кожи, с прыщами – не дай бог носить открытое!» — предостерег Васильев. Также он категорически не советовал носить одежду с открытой спиной и декольте, если на открытых участках кожи есть пигментация, шрамы, неуместный татуаж.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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