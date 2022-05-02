Анны Нетребко трогательно поздравила с юбилеем мужа

Муж оперной певицы Анны Нетребко, Юсиф Айвазов празднует свой юбилей. Сегодня исполнилось 45 лет оперному певцу Юсифу Айвазову, которого больше знают по статусу супруга уроженки Краснодара Анны Нетребко. 50-летняя певица публично поздравила благоверного с важной для него датой в соцсетях. «С днем рождения, мой любимый, необыкновенный, талантливый и добрый человек! Пусть та энергия, которую ты даришь всем нам вернется к тебе светом, силой и новым вдохновением. Пусть сбудутся все твои планы! Мы тебя очень любим!», — написала знаменитость в своем микроблоге и сопроводила трогательные слова не менее проникновенной песней в исполнении именинника «Не дай нам исчезнуть!».Анна Нетребко с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Певица давно покинула Россию и живет в Австрии, получив гражданство этой страны. Там она с успехом выступает в Венской опере, но после недавних событий вопрос сотрудничества с крупнейшим оперным центром оказался под большим вопросом. К примеру, в Нью-Йоркском Метрополитен-опера партии Анны отдали украинской певице. К счастью, не все были столь категоричны. Анна на днях вышла вместе с мужем на сцену в оперном театре Монте-Карло, закатив после этого триумфальную вечеринку в Монако. В Венской опере тоже не стали принимать скоропалительных решений и хотя убрали имя Нетребко с афиш, но сама она продолжит выходить на сцену в новой версии оперы «Аида». Генеральный директор театра Богдан Рошич пояснил, что имя русской певицы исчезло из рекламы, когда ситуация «была слишком запутанной». Но он поддерживает артистку и намерен и дальше с ней сотрудничать.