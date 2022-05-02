Анны Нетребко трогательно поздравила с юбилеем мужа
Сегодня, 18:10
Муж оперной певицы Анны Нетребко, Юсиф Айвазов празднует свой юбилей. Сегодня исполнилось 45 лет оперному певцу Юсифу Айвазову, которого больше знают по статусу супруга уроженки Краснодара Анны Нетребко. 50-летняя певица публично поздравила благоверного с важной для него датой в соцсетях. «С днем рождения, мой любимый, необыкновенный, талантливый и добрый человек! Пусть та энергия, которую ты даришь всем нам вернется к тебе светом, силой и новым вдохновением. Пусть сбудутся все твои планы! Мы тебя очень любим!», — написала знаменитость в своем микроблоге и сопроводила трогательные слова не менее проникновенной песней в исполнении именинника «Не дай нам исчезнуть!».
Анна Нетребко с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Певица давно покинула Россию и живет в Австрии, получив гражданство этой страны. Там она с успехом выступает в Венской опере, но после недавних событий вопрос сотрудничества с крупнейшим оперным центром оказался под большим вопросом. К примеру, в Нью-Йоркском Метрополитен-опера партии Анны отдали украинской певице. К счастью, не все были столь категоричны. Анна на днях вышла вместе с мужем на сцену в оперном театре Монте-Карло, закатив после этого триумфальную вечеринку в Монако. В Венской опере тоже не стали принимать скоропалительных решений и хотя убрали имя Нетребко с афиш, но сама она продолжит выходить на сцену в новой версии оперы «Аида». Генеральный директор театра Богдан Рошич пояснил, что имя русской певицы исчезло из рекламы, когда ситуация «была слишком запутанной». Но он поддерживает артистку и намерен и дальше с ней сотрудничать.
По материалам: z-aya