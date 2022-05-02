День памяти Блаженной Матроны Московской 2 мая 2022 года

Вадим Карасев

Святая Матрона Московская известна каждому верующему. К ней обращаются за поддержкой в трудных ситуациях и свято чтят дни ее памяти. В мае 2022 года верующие смогут помолиться святой, а также совершить паломничество к ее мощам.

Матрону Московскую почитают повсеместно, и ее помощь нуждающимся не прекращается. Верующие стремятся попасть на место ее захоронения, чтобы попросить о помощи, а также посещают тождественные службы в церквях и храмах. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют помолиться святой 2 мая, чтобы получить поддержку и покровительство святой Матроны.

Житие святой Матроны Московской

Жизнь Матроны не была простой. Она родилась в 1885 году незрячей, и ее родители хотели поместить девочку в приют. В события вмешались Высшие Силы, послав матери Матроны провидение в образе голубки, которая была наделена даром исцеления людей от болезней и недугов. После него родители оставили мысль о том, чтобы расстаться со своим ребенком, и в будущем не раз благодарили Господа за посланный знак.

Девочка, несмотря на свою слепоту, росла сильной духом и открытой сердцем. С ранних лет она обладала способностью чувствовать людей и исцелять их не только от физических, но и душевных ран. Она могла заранее чувствовать неприятности и сообщала об этом родителям, тем самым не раз предотвратив в большие беды.

В возрасте 18 лет Матрона переехала в Москву, где всю жизнь помогала страждущим. Она предсказывала будущее, не страшилась даже даты собственной смерти, вела праведный и скромный образ жизни. После кончины святой Матроны чудеса не прекратились: каждый, кто просил ее о помощи, получал исцеление, ответы на важные вопросы и поддержку Свыше.

День памяти Матроны Московской в 2022 году

Святую Матрону почитают несколько раз в году, и эти даты связаны с важными моментами ее жизни. В день рождения Блаженной Матроны 22 ноября проводится праздничная литургия, на которой священнослужители молятся вместе с паствой, прося у святой защиты и исцеления от недугов. 8 марта отмечают день обретения мощей святой Матроны Московской, а 2 мая отмечают дату ее кончины и причисление к лику святых. В этот день в православных церквях и храмах служат торжественные молебны.

Верующие 2 мая стремятся попасть на службы в храмы и церкви, а также совершить паломничество к месту ее захоронения. Мощи святой Матроны Московской находятся в Покровском монастыре города Москвы. Припасть к ним и получить благословение Высших Сил может каждый страждущий, ведь Матрона перед своей кончиной сказала, что любой, кто придет к ней с искренней молитвой, получит от нее посильную помощь и защиту.

Второе мая — не день скорби, ведь святая Матрона Московская после своей кончины попала в царствие небесное, и по сей день продолжает помогать верующим, наставляя их на путь истинный и являя свое благословение чистым душам.