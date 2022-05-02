Филипп Киркоров здорово приложил Маргариту Симоньян
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Филипп Киркоров здорово приложил Маргариту Симоньян

Филипп Киркоров здорово приложил Маргариту Симоньян
Певец Филипп Киркоров возмущен словами журналистки. На днях Маргарита Симоньян негативно отозвалась о Максиме Галкине, назвав его мужчиной... с нетрадиционной сексуальной ориентацией и живущим с Аллой Пугачевой лишь ради личной выгоды. Эти слова журналистки сильно возмутили друга семьи Примадонны Филиппа Киркорова. После своего юбилейного концерта по случаю 55-летия Филипп Бедросович записал видеообращение, которое посвятил Симоньян. «Все чаще я обращаю внимание на возрастающую внутреннею агрессию друг к другу. Только вдумайтесь: ведь только этого и хотят наши западные, так сказать, «партнеры». Мы многонациональный народ. И сейчас, когда я вижу клеймение людей с другими взглядами, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол... А вы начинаете гнобить.
Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» И кто после этого к вам обернется?! Маргарита Симоньян очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максиме Галкине и Алле Пугачевой. Для чего? Ты держала свечку, чтобы очернять их семью?! Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают так на их родителей? Кто дал тебе право так унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу — делай так, как не хочешь, чтобы с тобой так поступали. Уверен, что не найдутся люди, которые захотят покопаться в твоем белье. Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумывается об этом, то и нам станет жить хоть на чуточку легче», — порассуждал артист. Подписчики исполнителя поддержали его, отметив, что он говорит все правильно. «Филипп — умница! Поддерживаю твои слова! Браво!»; «Это мощно, Филипп!»; «Золотые слова, спасибо за поддержку!»; «Молодец, сильно, красиво и четко!»; «Филипп Бедросович, вы просто суперчеловек!» — поделились пользователи Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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