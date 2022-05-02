Горелкин: Инфобезопасность России выходит на новый уровень
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Горелкин: Инфобезопасность России выходит на новый уровень

Горелкин: Инфобезопасность России выходит на новый уровень

13:02  Автор: Елена Ботороева



Новый указ президента выводит информационную безопасность страны на новый, более серьезный уровень — теперь эта задача будет возложена на специальные отделы, прикрыться безымянными компьютерщиками не получится. Об этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Документ предусматривает, что в каждом учреждении, ведомстве, системообразующих организациях будут созданы подразделения по IT-безопасности. Эти структуры будут предотвращать и реагировать на кибератаки и инциденты.

«Больше не получится прикрыться безымянными «компьютерщиками», которые подключают в офисе принтеры и заодно формально отвечают за уязвимости информационной инфраструктуры. Теперь эта задача будет возложена на специальные отделы, а главный руководитель будет нести персональную ответственность (по КоАП и УК)», — пояснил Горелкин.

Горелкин: Минцифры одобрило идею господдержки «белых хакеров»


Он также отметил значение другого пункта указа, касающегося отказа от любых решений по инфобезопасности, которые поставляются из-за границы. По мнению депутата, для отрасли информационных технологий «открывается окно возможностей импортозамещения таких решений». Прикинуть масштабы этого «окна» можно будет уже в начале июля, когда российские организации представят оценку своей защищенности.

Горелкин подчеркнул, что российскую экономику ждет высокий спрос на российские решения в области инфобезопасности и специалистов, способных работать с ними.

В конце февраля центр кибербезопасности ФСБ назвал критическим уровень кибератак на российские ресурсы и призвал отечественные организации любой сбой по неизвестной причине считать итогом компьютерной атаки.



#безопасность #IT


64
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Кейт Миддлтон поделилась новыми фото принцессы Шарлотты по случаю ее 7-летия
Кейт Миддлтон поделилась новыми фото принцессы Шарлотты по случаю ее
Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox & Bethesda Game Showcase
Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox &
3 дополнительные игры можно забрать бесплатно по Games With Gold
3 дополнительные игры можно забрать бесплатно по Games With Gold
Embracer Group покупает Square Enix Montréal, Eidos и Crystal Dynamics за $300 миллионов
Embracer Group покупает Square Enix Montréal, Eidos и Crystal
Ксения Бородина в шоке, что ее сделали лицом развода
Ксения Бородина в шоке, что ее сделали лицом развода
Василиса Володина высказалась о карьере Моргенштерна
Василиса Володина высказалась о карьере Моргенштерна
Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Лена Миро высказалась о новом романе Тимати
Лена Миро высказалась о новом романе Тимати
Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой
Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой
Самые лучшие и самые худшие черты характера Тельца
Самые лучшие и самые худшие черты характера Тельца
День памяти Блаженной Матроны Московской 2 мая 2022 года
День памяти Блаженной Матроны Московской 2 мая 2022 года
Филипп Киркоров здорово приложил Маргариту Симоньян
Филипп Киркоров здорово приложил Маргариту Симоньян

Топ на сегодня

Минобороны РФ заявило о 80 мирных жителях, выведенных с «Азовстали»
Минобороны РФ заявило о 80 мирных жителях, выведенных с «Азовстали»
Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши
Максим Галкин вместе с замком лишился роскоши
Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты
Инсайдер: Новую Forza Motorsport уже тестируют журналисты
Ксения Собчак посмеялась над Ольгой Бузовой
Ксения Собчак посмеялась над Ольгой Бузовой
Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил Екатеринбург
Владимир Соловьев в очередной раз оскорбил Екатеринбург

Еще по теме

Российский депутат сравнил уровни влияния CNN в России и RT в США
Порошенко подписал указ о противодействии «информационной агрессии» России
Путин засекретил защиту российского интернета
Путин утвердил доктрину информационной безопасности России?