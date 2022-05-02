Горелкин: Инфобезопасность России выходит на новый уровень

13:02 Автор: Елена Ботороева

Новый указ президента выводит информационную безопасность страны на новый, более серьезный уровень — теперь эта задача будет возложена на специальные отделы, прикрыться безымянными компьютерщиками не получится. Об этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Документ предусматривает, что в каждом учреждении, ведомстве, системообразующих организациях будут созданы подразделения по IT-безопасности. Эти структуры будут предотвращать и реагировать на кибератаки и инциденты.

«Больше не получится прикрыться безымянными «компьютерщиками», которые подключают в офисе принтеры и заодно формально отвечают за уязвимости информационной инфраструктуры. Теперь эта задача будет возложена на специальные отделы, а главный руководитель будет нести персональную ответственность (по КоАП и УК)», — пояснил Горелкин.

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Он также отметил значение другого пункта указа, касающегося отказа от любых решений по инфобезопасности, которые поставляются из-за границы. По мнению депутата, для отрасли информационных технологий «открывается окно возможностей импортозамещения таких решений». Прикинуть масштабы этого «окна» можно будет уже в начале июля, когда российские организации представят оценку своей защищенности.

Горелкин подчеркнул, что российскую экономику ждет высокий спрос на российские решения в области инфобезопасности и специалистов, способных работать с ними.

В конце февраля центр кибербезопасности ФСБ назвал критическим уровень кибератак на российские ресурсы и призвал отечественные организации любой сбой по неизвестной причине считать итогом компьютерной атаки.

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