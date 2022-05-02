Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 мая 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог с мировым именем и большим опытом. Его прогнозы всегда довольно точны, а советы Знакам Зодиака весьма полезны и легко применимы на практе. Эксперт рассказал, каким будет начало этого мая.

Поделился он своими мыслями с порталом Woman’s day, который в свою очередь рассказал нам о главных рекомендациях эксперта простым и доступным языком. Эта неделя точно не будет простой для подавляющего большинства Знаков, но зато она сможет нас многому научить и показать нам, насколько верным был выбранный ранее путь.

Овен

Овнам звездные покровители подарят удачу в финансовой и рабочей сферах, однако, помимо серьезных поступлений средств могут ожидаться и весьма существенные траты. Что касается амурной сферы. То тут Овнам придется постараться немного побольше. Придется показать близким и второй половинке свою заботу и любовь. Нужно дарить не только подарки, но и свое время. То же самое касается и тех, кто находится еще только в самом начале пути и хочет произвести хорошее впечатление. В любом случае, звезды принесут Овнам много изменений в жизни. На их приближение укажут пять верных признаков.

Телец

Самыми опасными днями на этой неделе Тельцы могут считать лишь 2 и с небольшой натяжкой 3 мая. В начале недели может быть недостаток сил и энергии. Восполнить его Тельцам помогут четыре энергетические практики. В работе и бизнесе астролог советует не опускать рук, потому что даже не самые приятные обстоятельства могут пойти Тельцам на пользу. Что касается внимания противоположного пола. То Тельцы будут купаться в лучах славы. Люди будут обращать на них намного больше внимания, чем обычно. Это можно использоваться для поиска второй половинки.

Близнецы

Близнецам на этой неделе нужно перестать ругать себя, особенно 3 и 4 мая. Если часто говорить что-то плохое типа «я неудачник» или «у меня ничего не получается», то можно нарваться на последствия такого явления как самосглаз. Вторник и среду лучше провести в тишине и спокойной обстановке. По поводу работы Павел Глоба высказался в пользу предельной осторожности и осмотрительности. Сейчас нельзя рисковать и совершать шаги, о о которых Близнецы могут пожалеть в будущем. Нужно оставаться предельно собранными и не временно уйти в тень.

Рак

У Раков неделя ожидается очень непростая, но крайне продуктивная. В работе и финансовых делах астролог советует Ракам проявлять больше креатива, выдержки. Вполне вероятно, что на своем пути Раки повстречают неприятных людей, которые могут заразить их отрицательной энергетикой. В таком случае им придется сделать чистку — например, солью и можжевельником. Также полезно будет держать в секрете от окружающих свои чувства и планы. Нужно быть и казаться загадочными и непредсказуемыми для людей. Это сделает Раков более эффективными в любви и работе.

Лев

Чтобы в жизнь Львов пришел успех, им необходимо как можно скорее отказаться от мыслей, которые его блокируют. Сделать это проще и быстрее всего будет 3 и 4 мая — в самые благоприятные дни недели. Скорее всего, в начале мая представителям данного Знака Зодиака придется сконцентрировать свое внимание на сфере работы и дел по дому. Любовь, по мнению Павла Глобы, отойдет на второй план. У одиноких Львов проблем не будет, а вот тем, кто состоит в отношениях, лучше не обделять вторую половинку вниманием. Это может привести к ссорам в будущем.

Дева

Девам нужно устремить свой взор в первую очередь на сферу любви. Второй половинке и близким людям в целом может не хватать внимания и заботы. Очень полезно будет научиться доверять второй половинке. Работа тоже будет важна, но ее лучше отодвинуть на второй план. Это идеальное время для заработка для представителе самых разных профессий. Большие успехи ждут тех, кто работает за рулем, либо собирается отправиться в командировку. В плотном графике нужно находить минутку для отдыха, звонка второй половинке и родственникам.

Весы

Для достижения счастья и привлечения удачи Весам нужно в самую первую очередь обратиться за помощью к законам Васту для формирования гармонии в доме. В таком случае неделя и месяц в целом станут крайне позитивными. Если в доме будет беспорядок и дисгармония, Весов могут ожидать большие финансовые убытки и разногласия на работе, в общении с друзьями. Отношения тоже временно перестанут приносить радость и удовлетворение. Это будет очень неудачное время для полемики и разговоров на повышенных тонах.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе ожидается проблема с энтузиазмом. Вернуть мотивацию ее помогут особые цитаты. Это хорошее время для упорного труда. Можно будет переделать целую кучу дел, но ждать при этом финансового поощрения пока точно не стоит. Наоборот, придется даже где-то экономить и в чем-то себе отказывать. Самые благоприятные дни недели для любовных приключений и дел — 5, 6 и 7 мая. В остальные дни Вселенная может испытывать Скорпионов на прочность, подбрасывая им трудности самого разного калибра.

Стрелец

Стрельцам стоит в самую первую очередь заняться своим здоровьем. Это будет отличное время для того, чтобы начать заниматься оздоровительными практиками. Необходимо больше времени посвящать делам по дому, близким людям. Не исключено, что ночные светила помогут представителям данного Знака Зодиака исправить ошибки, допущенные ранее. Что касается любви, то домашние дела и работа заставят сфокусироваться не на чувствах, а на проблемах. На этой неделе есть место романтике, но нужно помнить в первую очередь о делах.

Козерог

На Козерогов может напасть лень, что абсолютно не свойственно представителям этого Знака. Время для подобных позывов, надо сказать, далеко не самое лучшее. Павел Глоба считает, что сейчас нужно проявлять активность, поэтому лучше воспользоваться советами астрологов о том, как победить апатию и лень. Будет и еще одна причина появления неурядиц в работе и бизнесе. Эта причина — любовь. В амурных делах Козерогам будет везти больше, чем обычно, поэтому внимание может рассеиваться. Лучше не торопиться с выводами и быть предельно собранными.

Водолей

Самые неблагоприятные дни недели — 2, 7 и 8 мая. Водолеи могут встретить на своем пути много преград и неурядиц, но они все выдержат, ведь они относятся к пятерке самых стрессоустойчивых Знаков. Павел Глоба настоятельно рекомендует Водолеям не уходить с головой в работу. Необходимо помнить про домашние дела, помощь близким, отдых. Производить яркое и благоприятное впечатление на противоположный пол станет значительно сложнее, но это не будет приоритетная сфера жизни, поэтому расстраиваться точно не стоит.

Рыбы

Рыбам, скорее всего, придется потратить намного больше денег, чем обычно. Самые лучшие талисманы для удачных покупок помогут сохранить средства и не потратить ничего впустую. Это благоприятный период для расширения бизнеса, новых деловых знакомств. 4 и 5 мая Рыбы могут выходить из себя и срыва злобу на близких. Этого лучше не делать, так как это может лишь представителей этого Водного Знака удачи. Родственники попытаются дать какой-то совет, но на это лучше реагировать спокойнее, чтобы не спровоцировать скандал на ровном месте.