Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой
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Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой

Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой
Недавно певец Григорий Лепс развелся с женой. Несколько месяцев назад Григорий Лепс развелся с женой, с которой пробыл в браке 21 год. Официально пара не говорила о причинах расставания, но на днях артист намекнул, что с супругой у них после разрыва остались добрые отношения. 59-летний исполнитель хита «Рюмка водки» поделился с журналистами небольшими подробностями развода с журналистами. Певец заявил, что разрыв отношений не всегда означает ссору. «Я сам о себе забочусь, и супруга не перестает… Мы не помирились, но мы и не ссорились. Развод — это не повод для ссоры. У нас великолепные отношения и с Анной, и с детьми со всеми…» — рассказал певец, «Пятому каналу».
Григория Лепс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, в декабре прошлого года для общественности было большим шоком, что спустя 21 год семейной жизни артист Григорий Лепс развелся со своей женой. Бракоразводный процесс был без скандалов и взаимных упреков. Судебных тяжб о разделе имущества также не было. Все произошло в досудебном порядке. Как заявляли представители певца и его экс-супруги Анны Шаплыковой, причина развода крылась в семейном кризисе. «Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе», — сказала ранее Оксана Германовна.Напомним, в браке у артиста и его жены родилось трое детей — дочери Ева, Николь и сын Иван. Сейчас певец продолжает заниматься работой. У него плотный концертный график. Однако стоит отметить, что сразу после развода у него случился гипертонический криз. Несколько дней Лепс провел в больнице. Сейчас здоровья певца ничего не угрожает.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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