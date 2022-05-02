Игрок создает фоны для Xbox One и Xbox Series X | S в стиле дашборда Blades с Xbox 360

Вадим Карасев





Многие игроки, которые застали Xbox 360, наверняка помнят оформление дашборда в стиле Blades — выше можно посмотреть, как он выглядел. С точки зрения функциональности такой дашборд был не самым удобным, но некоторым игрокам нравился его дизайн, и они по нему продолжают ностальгировать и сейчас.

Пользователь Reddit под ником prasad1287 создает фоны для Xbox One и Xbox Series X | S в стиле того самого дашборда Blades. Конечно, его пришлось значительно адаптировать, но узнаваемые детали удалось сохранить — ниже на фото можно посмотреть, как это выглядит.





Количество фонов prasad1287 постоянно расширяет, скачать один или несколько из уже готовых вариантов можно с Google Drive по этой ссылке, куда автор их заливает.