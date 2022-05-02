Инсайдер: 343 Industries работает еще над одной игрой по Halo

Вадим Карасев





В данный момент студия 343 Industries занимается активным развитием Halo Infinite — уже завтра, 3 мая, в игре должен стартовать второй сезон, а на конец лета назначен выход долгожданного кооператива для кампании. Однако, студия может работать не только на Halo Infinite, о чем уже ранее появлялись слухи.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках последнего выпуска подкаста Xbox Two сообщил, что сейчас у 343 Industries есть не только Halo Infinite в разработке. По его словам, он «почти уверен», что команда работает еще над неким проектом во вселенной Halo, который пока не анонсирован. Более никаких подробностей Джез не сообщил.

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Напомним, что фанаты давно ждут анонс новой Halo Wars, вторая часть вышла в начале 2017 года, а ее поддержка прекратилась уже несколько лет назад — в августе 2019 года. Тем не менее, в феврале 2021 года студия 343 Industries официально заявляла, что новая Halo Wars не разрабатывается.