Intel: нехватка чипов продлится до конца 2024 года

Вадим Карасев





Уже два года в мире глобальная нехватка чипов, вызванная дефицитом полупроводников. Это напрямую сказывается на производителях устройств, в том числе игровых приставок нового поколения. Продажи Xbox Series X и Playstation 5 сдерживаются нехваткой консолей в свободной продаже для всех желающих.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер ранее прогнозировал, что проблемы с дефицитом чипов будут актуальны до 2023 года. В новом интервью CNBC Data Check Гелсингер обновил свой прогноз и теперь он ожидает, что нехватка чипов продлится до 2024 года. По словам Гелсингера, дефицит продолжится, поскольку ключевые производственные инструменты не так легко доступны — «нехватка сейчас коснулась оборудования».

Отметим, что в начале этого года нехватка консолей Xbox Series X стала менее острой, чем в прошлом году. Однако, купить консоль в свободной продаже по рекомендованной розничной цене все еще сложно практически на всех рынках.