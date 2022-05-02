Intel: нехватка чипов продлится до конца 2024 года
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Intel: нехватка чипов продлится до конца 2024 года

Intel: нехватка чипов продлится до конца 2024 года


Уже два года в мире глобальная нехватка чипов, вызванная дефицитом полупроводников. Это напрямую сказывается на производителях устройств, в том числе игровых приставок нового поколения. Продажи Xbox Series X и Playstation 5 сдерживаются нехваткой консолей в свободной продаже для всех желающих.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер ранее прогнозировал, что проблемы с дефицитом чипов будут актуальны до 2023 года. В новом интервью CNBC Data Check Гелсингер обновил свой прогноз и теперь он ожидает, что нехватка чипов продлится до 2024 года. По словам Гелсингера, дефицит продолжится, поскольку ключевые производственные инструменты не так легко доступны — «нехватка сейчас коснулась оборудования».

Отметим, что в начале этого года нехватка консолей Xbox Series X стала менее острой, чем в прошлом году. Однако, купить консоль в свободной продаже по рекомендованной розничной цене все еще сложно практически на всех рынках.

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По материалам: newxboxone

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