Иосиф Пригожин высказался о словах Маргариты Симоньян
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Иосиф Пригожин высказался о словах Маргариты Симоньян

Иосиф Пригожин высказался о словах Маргариты Симоньян
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандальные высказывания бизнесвумен. Максим Галкин пожаловался на проблемы с работой в России, возникшие из-за его позиции относительно политической повестки. Шоумен уехал в Израиль и стал лить грязь в адрес родной страны. Маргарита Симоньян резко ответила ему на Первом канале, назвав... человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что Симоньян погорячилась и ей не стоило лезть в личную жизнь Максима и Аллы Борисовны. «Мы не должны сеять ненависть, рознь. Мы должны искать решения, какие-то коридоры общения. Почему не поговорить друг с другом открыто, не вступить в дискуссию? Возможно, Маргарите и Максиму стоит чуть ли не в прямом эфире выяснить эти отношения? То, что происходит, только на радость недругам.
Маргарита Симоньян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Маргарита Симоньян — образованная, интеллигентная, умная женщина. Мы не должны до такого опускаться. Меня это просто убивает. Я призываю всех к разуму, надо начать друг с другом разговаривать, договариваться, особенно это касается публичных людей. Расколоть можно — собрать сложно», — рассуждает 53-летний Пригожин. Иосиф Игоревич уверен, что Примадонна счастлива рядом с Галкиным, несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте. «Я видел их отношения. Я точно знаю, что Алла Борисовна очень любит Максима. Она нашла в нем душевное спокойствие. Они выглядят счастливее, чем многие другие пары. Я не защищаю ни ту, ни другую сторону, просто пытаюсь анализировать. Каждый по-своему может быть прав, но мы не должны опускаться до агрессии друг против друга», — отметил продюсер News.ru. Что касается Максима Галкина и Аллы Пугачевой, то супруги пока не торопятся комментировать нелестные слова Маргариты в свой адрес.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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