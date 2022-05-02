Из учебника английского языка удалят ссылку на сайт Amnesty International

22:00 Автор: Екатерина Куминова

Издательство «Просвещение» удалит упоминание международной правозащитной организации Amnesty International из учебника английского языка для 11 класса линейки «Starlight». Такое решение было принято по результатам экспертизы, назначенной Министерством просвещения по запросу депутата Госдумы Марии Бутиной.

Запрос был инициирован по сигналу одного из подписчиков депутата в социальной сети. В учебнике было обнаружено задание, требующее посещения и работы с контентом ряда иностранных сайтов, в том числе «Amnesty International». В марте доступ к сайту этой организации ограничил Роскомнадзор за распространение ложной информации о российской военной спецоперации на Украине.

«Там наша страна показана империей зла, а мы сами клыкасто-зубастыми туземцами со стеклянными бусами, которых Запад-батюшка научит уму-разуму», — пояснила депутат. Минпросвещения назначило проверку учебника в Научно-методическом совете по учебникам на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, по результатам которой издательство согласилось удалить нежелательный контент.

Но подобных разовых мер недостаточно, необходим постоянный мониторинг за содержанием учебников и пособий, считает парламентарий. По словам Бутиной, Минпросвещения утвердит федеральный перечень электронных образовательных ресурсов для школы, которые можно будет использовать в учебном процессе.





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«Наверное, сейчас наиболее актуален вопрос о пресечении фальсификаций исторических фактов. Мы понимаем, что находимся в состоянии информационной войны, когда даже проверенные ресурсы могут начать выдавать фейковую информацию, поэтому необходимо внимательно это отслеживать, — рассказала Мария Бутина «Парламентской газете». — В образовательную систему будут пытаться проникнуть недружественные организации, ведь, как известно, если хочешь развалить страну — развали ее систему образования».

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