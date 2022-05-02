Экс-супруга Эмина Агаларова показала лицо их 3-летней дочери Афины

Бывшая супруга певца Эмина Агаларова, Алена Гаврилова поделилась селфи с их кудрявой малышкой Афиной. Многодетный отец Эмин Агаларов старательно скрывает лицо своей младшей наследницы Афины, рожденной в браке с «Мисс Мордовия-2014» Аленой Гавриловой. Родители трехлетней малышки расстались, но остаются в хороших отношениях, что позволяет девочке расти в любви отца и матери. По обоюдному решению они скрывают лицо Афины от посторонних, считая, что в ее возрасте повышенное внимание совершенно ни к чему. Но на днях Гаврилова несколько отступила от правила, она опубликовала селфи с дочерью. И хотя девочка не смотрит прямо в камеру, но черты лица вполне можно разглядеть.Алена Гаврилова с дочерью Афиной «Всегда будьте чуть добрее, чем необходимо», — подписала фото Алена. А подписчики тут же принялись рассматривать ребенка и высказывать свои мнения по поводу того, на кого же из родителей больше похожа кудрявая Афина. Большинство решило, что на маму. «Какое милое фото! Я так рада, Алёна, что с вами всё хорошо», «Алена, ты такая красивая, у тебя такая чудесная дочка», «Маленькая принцесса, мамина копия», — пишут в комментариях. Кстати, вполне возможно, что Эмин с Аленой не только дружат ради дочери, но и вообще снова сошлись. По крайней мере, несколько месяцев назад артист посвятил бывшей жене очень уж трогательные слова. Да и ранее он признавался, что все в их семье могло бы быть хорошо, если бы не его сложный характер, но он над собой работает с помощью психологов.