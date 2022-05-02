Эти 6 игр покинут Game Pass в середине мая — на Xbox и PC

Вадим Карасев





В приложении Game Pass появилась информация об играх, которые покинут подписку в середине мая.

Ранее было известно про одну игру, которую готовятся удалить из подписки — это GTA San Andreas The Definitive Edition (Xbox). Вероятно, проект покинет Game Pass раньше остальных в этой подборке — 11 мая 2022 года.

Что касается других 5 игр, которые планируют удалить из Game Pass, и это произойдет уже 15 мая:

STEEP (Xbox)Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox)The Wild at Heart (Xbox, PC)The Catch: Carp & Coarse Fishing (Xbox, PC)Enter The Gungeon (Xbox, PC)