Эти 6 игр покинут Game Pass в середине мая — на Xbox и PC
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Эти 6 игр покинут Game Pass в середине мая — на Xbox и PC

Эти 6 игр покинут Game Pass в середине мая — на Xbox и PC


В приложении Game Pass появилась информация об играх, которые покинут подписку в середине мая.

Ранее было известно про одну игру, которую готовятся удалить из подписки — это GTA San Andreas The Definitive Edition (Xbox). Вероятно, проект покинет Game Pass раньше остальных в этой подборке  — 11 мая 2022 года.

Что касается других 5 игр, которые планируют удалить из Game Pass, и это произойдет уже 15 мая:



STEEP (Xbox)



Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox)



The Wild at Heart (Xbox, PC)



The Catch: Carp & Coarse Fishing (Xbox, PC)



Enter The Gungeon (Xbox, PC)
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По материалам: newxboxone

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