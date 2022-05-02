Кейт Миддлтон поделилась новыми фото принцессы Шарлотты по случаю ее 7-летия
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Кейт Миддлтон поделилась новыми фото принцессы Шарлотты по случаю ее 7-летия

Кейт Миддлтон поделилась новыми фото принцессы Шарлотты по случаю ее 7-летия

2 мая исполнилось 7 лет принцессе Шарлотте, дочери герцога и герцогини Кембриджских. По такому случаю в официальном инстаграме пары были опубликованы новые фотографии девочки, автором которых традиционно выступила Кейт Миддлтон.


На одном из снимков принцесса позирует вместе с новым питомцем семьи, черным кокер-спаниелем по кличке Орла, что в переводе с кельтского означает "золотая принцесса".


Орлу герцогам Кембриджским подарил в 2020 году младший брат Кейт, Джеймс Миддлтон, который занимается разведением собак. Незадолго до этого ушел из жизни предыдущий любимец Кейт и Уильяма, спаниель Лупо.

Напомним, что 23 апреля праздновал день рождения младший брат Шарлотты, принц Луи, и в сети также появились его новые фото.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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