Ксения Бородина в шоке, что ее сделали лицом развода
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Ксения Бородина в шоке, что ее сделали лицом развода

Ксения Бородина в шоке, что ее сделали лицом развода
39-летняя ведущая Ксения Бородина рассказала о своих рогах. Телеведущая откровенно высказалась о расставании с мужем. Телеведущая подчеркнула, что устала слышать негатив в свой адрес по этому поводу. Семейная жизнь звезды реалити-шоу и 41-летнего Курбана Омарова не сложилась. Супруги в прошлом году объявили о разрыве. Шестилетняя дочь пары Теона осталась жить с мамой. Многие осуждали Ксению за то, что ей снова не удалось сохранить семью и уже вторая ее дочь будет расти без отца. Более того, как оказалось, даже бывшие мужья подруг и знакомых Бородиной считают ее пример заразительным. Такие мужчины говорят своим еще недавно любимым женщинам, что они посмотрели на Ксению и решили тоже поставить точку в семейной жизни. Саму звезду такое отношение шокирует.
Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У нас не крепостное право тут! И не в пещере живем! Женщины давно научились быть самостоятельными и сумели решить для себя, хотят они что-то терпеть или не хотят. А тут не просто что-то, а именно рога! Неуважение! Подлости! Враньё! Не хотят — и правильно делают, давно не для соседей живем!» — заверила Бородина. Она подчеркнула, что на самом деле в жизни повезло тем, кто живет в любви как в отношениях, так и в браке. «А я не лицо развода, я лицо выбора! Когда ты знаешь себе цену, любишь себя и уважаешь! И веришь, что счастье мимо не пройдёт!» — эмоционально резюмировала теледива.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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