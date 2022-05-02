Лариса Долина рассказала о скандалах в своей семье

Певица Лариса Долина призналась, что о матери ничего не помнит кроме крика. Многие завидуют артистке, которая родилась в теплой и гостеприимной Одессе на берегу Черного моря. Но для нее родной город запомнился холодным и промозглым. Все потому, что провела она раннее детство в подвале, где тогда жили ее родители. Из-за постоянной сырости будущая знаменитость тяжело переболела в раннем возрасте коклюшем и на ее глазах скончалась бабушка. Проблемы не закончились даже после переезда в другую квартиру, которая хоть и не была столь сырой, но все ютились в одной комнате коммуналки, где приходилось спать и делать уроки на раскладушке, потому что не было места даже для стола. А еще Ларисе сильно доставалось от ее мамы, обладавшей непростым скандальным характером. Долина рассказала, как однажды вместе с коллективом художественной самодеятельности, в котором тогда выступала, поехала в Варну и впервые решилась потратить на себя 20 долларов, врученные ее отцом и тайком провезенные через границу.Лариса Долина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По возвращении девушку ждал настоящий допрос матери, которая посчитала немыслимым, что та купила себе несколько простеньких вещей. «Мама была очень жестким человеком, она всегда на меня кричала: по причине, без причины. Просто кричала, и все. И я с детства помню ее крик: «На что ты потратила эти $20?», — с горечью вспоминает певица. Семейный скандал закончился только после вмешательства отца, который вступился за дочь, но ей пришлось заплатить за это слишком дорогую по тем временам и своего 16-летнего возраста цену. «В итоге папа за меня заступился, но порвал все то, что я привезла», — призналась Долина в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».