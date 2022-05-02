Лена Миро высказалась о новом романе Тимати

Рэпер Тимати перестал скрывать новую пассию. Артист перестал скрывать свою новую любовь. Накануне рэпер побывал на юбилейном концерте Филиппа Киркорова в компании своей возлюбленной – модели Валентины Ивановой. Хотя фанаты музыканта уже давно знают о его новом романе – еще зимой он отдыхал в компании Валентины в Колумбии.Тимати - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Теперь же о новом романе Тимати высказалась блогер Лена Миро. «Компактный рэпер Тимур вывел в свет модель Валю. Как я подозреваю, этим он ясно дал всем понять, что это очень серьезно», — написала Миро. Напомним, Тимати воспитывает двух детей от разных дам. Дочь Алису ему родила модель Алена Шишкова, а сына Ратмира – еще одна модель Анастасия Решетова.