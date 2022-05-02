Lies of P получит два технических режима на Xbox Series X

Вадим Карасев





Разработчики ожидаемой игры Lies of P — мрачного Souls-RPG про Пиноккио — поговорили с порталом GamingBolt. В рамках интервью была затронута тема технического состояния игры на консолях Xbox Series X | S и Playstation 5. Напомним, что на Xbox One и Playstation 4 релиз игры не запланирован.

Создатели Lies of P заверили, что на Xbox Series X | S будет два режима — качества и производительности:

Режим производительности. Предложит 1440p при 60 FPS.Режим качества. Предложит 4K при 30 FPS.

Стоит сказать, что разработчики Lies of P отмечают планы добиться в режиме качества 60 FPS. По их словам, сейчас они работают над достижением этой цели, но пока не могут с уверенностью сказать, что смогут его реализовать.

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