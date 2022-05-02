Лунный день сегодня 2 мая 2022 года

Вадим Карасев

Начало мая будет не из легких, поэтому так важно познакомиться с советами астрологов. С их помощью будет легче составлять планы и обходить коварные ловушки, которые возникают из-за капризного ночного светила.

Первый понедельник мая будет сумбурным по энергетике, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать том, каким будет настроение Луны. Своевременные советы, отраженные в лунном календаре, придадут уверенности, необходимой для преодоления временных трудностей.

Фаза Луны: начинается 3 лунный день, который пройдет под влиянием растущего ночного светила в созвездии Тельца. Сегодня возрастает вероятность возникновения конфликтных ситуаций, поэтому астрологи рекомендуют провести большую часть времени в уединении и поработать над своими эмоциями.

Магнитные бури 2 мая: сегодня метеорологи не прогнозируют повышенной солнечной активности. Магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

хорошее настроение;уединение;внутренняя гармония;завершение текущей работы;забота о здоровье;наведение порядка.агрессия и напор;негативные эмоции;потакание слабостям;необдуманные шаги;нерациональные траты;дальние путешествия.

В этот понедельник можно успеть многое, однако перед тем, как приступить к домашним делам, важно определиться с фронтом работ. Астрологи рекомендуют отложить дела, вызывающие уныние или раздражение, чтобы не портить себе настроения и не становиться задолжниками негативных эмоций. Любая работа будет спориться, если она доставляет удовольствие, поэтому моно включить любимую музыку и приступать к делам. В свободное время внимание стоит уделить своим потребностям и отдохнуть так, как просит душа.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Сегодня выбор цвета одежды будет зависеть от настроения и сферы деятельности. Тем, кто отдыхает, удачу принесут спокойные оттенки от желтого до темно-коричневого. Для деловой среды и улучшения взаимопонимания стоит остановить выбор на темных синих или зеленых цвета. Украшения этого дня — изделия из дерева. Энергетика этого природного материала поможет с защитой от негатива. Талисманами этого дня станут малахит, гелиотроп и лабрадор.

Финансы и работа в 3 лунный день

Понедельник — не время для новых планов, особенно если нет четкой уверенности в том, что дела пойдут в гору. Сегодняшний день предназначен для выполнения неспешной работы, завершения текущих проектов и планирования. Финансовая активность 2 мая нежелательна — спонтанные траты нанесут существенный ущерб кошельку, поэтому поход в магазин без списка покупок нежелателен. Что касается заключения сделок, то запланированные встречи можно не отказывать, а новые лучше назначить на более благоприятное время.

Любовь и отношения 2 мая

В этот понедельник не стоит выяснять отношения с близкими, принимать необдуманные решения и действовать «напролом». Астрологи рекомендуют быть чуткими и заботливыми, чтобы сохранить хрупкое равновесие и не обострять конфликтов. Тем, кто хочет попрощаться с одиночеством, на выручку придут практики медитаций. С их помощью удастся привлечь счастье в личной жизни.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот понедельник настроение может меняться по несколько раз за час, поэтому душевном равновесию нужно уделить внимание. Дыхательные упражнения помогут снизить уровень тревожности и стресса, чтобы провести день удачно. Не лишними будут и умеренные физические нагрузки. Астрологи рекомендуют следить не только за настроением, но и самочувствием: отказ от тяжелой жирной пищи в пользу свежих фруктов и овощей пойдет на пользу.