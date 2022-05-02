Маргарита Симоньян публично ответила Киркорову, заступившемуся за Галкина и Пугачеву
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Маргарита Симоньян публично ответила Киркорову, заступившемуся за Галкина и Пугачеву

Маргарита Симоньян публично ответила Киркорову, заступившемуся за Галкина и Пугачеву
Журналистка Маргарита Симоньян в эфире телеканала публично осудила Максима Галкина, получив в ответ немало критики от звезд шоу-бизнеса, особенно постарался Филипп Киркоров. Маргарита Симоньян в эфире «Россия-1» буквально назвала Максима Галкина представителем нетрадиционной сексуальной ориентации: «Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения женится на пожилой женщине и убеждает свою аудиторию, что у них настоящая любовь, вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека?». В поддержку Примадонны выступил Филипп Киркоров. Он записал целое видеообращение, где попросил журналистов перестать обсуждать жизнь его бывшей супруги в негативном ключе. К нему подключились: Айза, Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, Игорь Николаев и его супруга Юлия Проскурякова, Ксения Собчак и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса. «Ты держала свечку, чтобы очернять их семью?!…Кто дал тебе право так унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу — делай так, как не хочешь, чтобы с тобой так поступали. Уверен, что не найдутся люди, которые захотят покопаться в твоем белье. Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумывается об этом, то и нам станет жить хоть на чуточку легче», —высказался артист.
Маргарита Симоньян После такого серьезного заявления было бы странно, если бы Маргарита проигнорировала  высказывание поп-короля, всего несколько дней назад отметившего 55-летие. Журналистка вновь обратилась к певцу — еще более жестко и откровенно. «Не знаю, может вашим так нравится… Есть разные сексуальные извращения, но русскому народу как-то не по себе», — написала Симоньян у себя в соцсетях. Ни Пугачева, ни Галкин конфликт пока не комментируют. Примадонна сейчас находится в Израиле, занимается детьми и проходит медицинские процедуры в любимой клинике. А ее супруг уже готовится к турне по израильским городам — как оказалось, юморист очень даже востребован среди русскоговорящих жителей Израиля и быстро продал билеты на все предстоящие концерты.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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