Марина Кравец — биография: личная жизнь, семья, дети, национальность, новости (фото)

Биография артистки

Детство и юность

Национальность

Творческая деятельность

Личная жизнь Марины Кравец

Чем занимается Марина Кравец сейчас

Популярность Марины Кравец растет. Она востребована в различных направлениях. Девушка выступает в «Камеди Клаб», исполняет песни, ведет различные программы на радио. Кроме того, Марина поражает своей красотой, элегантностью. После выступления в шоу «Маска» она стала еще более востребованной. Расскажем, как сейчас живет Марина Кравец, узнаем все о ее биографии и личной жизни.Биография Марины Кравец интересна. Многие любители юмора стараются узнать, как она смогла стать яркой актрисой, талантливой певицей, успешной ведущей. Девушка имеет мощную харизму, обладает острым чувством юмора. Она много лет составляет конкуренцию мужчинам, хорошо работает с большой аудиторией поклонников.Марина Кравец родилась в 1984 году. Число рождения 18 мая, по гороскопу Марина — Телец. Ее родной город — Ленинград.Семья Марины не связана с шоу-бизнесом. Родители — простые трудящиеся. Отец работал на одном из заводов, стоял за слесарным станком, обтачивая детали. Мама трудилась в бухгалтерии.Несколько лет назад в одном из популярных изданий была распространена информация, что родилась Кравец в семье инженеров. Сама артистка с юмором восприняла эту публикацию. Она предпочла не отвечать на вопрос, кем работали ее родители.Марина была самой младшей в семье, но долгожданным ребенком. По этой причине мама хотела назвать ее Дариной. Но против этой идеи выступил отец малышки. Он посчитал имя слишком вычурным. Также папа заявил, что не знает, как ласково называть дочь.Родители после долгих споров сошлись на имени Марина. Как рассказала сама Кравец, она была названа в честь бабушки по материнской линии.Раньше малышки на 12 лет родился брат Роман, после него — средний, Илья. Оба брата заботились о сестре, хотя играла она больше с Ильей в силу незначительной разницы в возрасте. Сейчас девушка дружна с обоими братьями, часто с ними созванивается и встречается.Родители и старшие братья всегда опекали Марину, встречали девочку из гимназии до 8 класса. В школьные годы звезда увлеклась вокалом, стала выступать в команде КВН. Но профессионального музыкального образования Кравец не получила, освоив, однако, игру на фортепиано и гитаре.Завершив обучение в гимназии, Марина решила поступать в Санкт-Петербургский государственный университет. Для себя девушка выбрала филологический факультет. Выпускница гимназии без проблем преодолела все испытания и стала студенткой выбранного высшего учебного заведения.На старших курсах Кравец стала пропускать пары, стремясь не опоздать на репетиции и участвовать во всех концертах. Еще в студенческие годы Марина подрабатывала, раздавая рекламные буклеты в магазинах. Помимо этого она преподавала на дому. Будущая звезда освоила несколько иностранных языков. Марина хорошо говорит по-английски и по-китайски. После завершения учебы она некоторое время преподавала русский язык для студентов из Китая. Она в совершенстве знает русский язык, т. к. обучалась на преподавателя русского языка для иностранных гостей. Завершив обучение, девушка поняла, что выбор профессии был ошибкой. Марина не стала работать по специальности, а занялась творчеством.Многие поклонники задаются вопросом о происхождении постоянного резидента «Камеди Клаб» и ее корнях. Марина Кравец, биография, национальность которой интересны многим, отвечает на этот вопрос вполне определенно. Она говорит, что по национальности она русская.В некоторых источниках можно найти сведения, согласно которым артистка имеет еврейские или украинские корни. Но это не так. Сама девушка категорически утверждает, что у нее родители русские и она родилась и выросла в русском Санкт-Петербурге, а следовательно, не может быть никакой другой национальности, кроме русской. Азиатская внешность Марины объясняется тем, что у матери в роду были и якуты.Марина Кравец, биография и жизнь которой очень интересны, с юности занимается творчеством. Рассмотрим самые интересные проекты звезды более подробно:В студенческие годы Марина начала выступать в составе команды «Простофилы». Артистка сыграла в премьер-лиге, понравилась зрителям в номерах Сочинского юмористического фестиваля. Она показала пародию на «Свою игру», которая в то время стала новым словом на телевизионном экране.Кравец участвовала в различных командах из Санкт-Петербурга, смогла стать финалистом премии «КВНщик года».Была вокалисткой в различных музыкальных группах. Снялась в нескольких клипах на композиции в исполнении популярных артистов.Марина регулярно появляется в радиоэфире. Она стала ведущей утреннего шоу «Полный вперед», где проработала 4 года. Затем Кравец стала вести ночную передачу на радио «Маяк».В начале 2008 года артистка начала работать в популярной телевизионной передаче «Камеди вумен», куда ее пригласила Наталья Еприкян. На сцене артистка появлялась в роли фрау Марты, яркой эпатажной девушки, которая имеет сомнительное прошлое.Красавицу заметили, резиденты «Камеди Клаб» по достоинству оценили ее искрометный юмор. В 2011 году она в первый раз появилась в передаче. В течение многих лет артистка снималась в «Камеди», став единственным постоянным резидентом-женщиной.В 2018 году Марина была ведущей проекта «Замуж за Бузову» на канале ТНТ. Съемки проходили в Италии. Этот проект стал ведущей премьерой сезона.В 2021 году Марина Кравец появилась в образе Солнца в популярном музыкальном шоу «Маска». До финала она дойти не смогла. Несмотря на это, у девушки появилось множество поклонников, которые открыли для себя новые грани ее таланта.Постоянный резидент «Камеди клаба» появлялась в целом ряде популярных музыкальных передач. Она смогла войти в пятерку лучших исполнителей в шоу-программе «Один в один» на первом канале.Девушка написала большое количество сценариев ко многим российским кинофильмам. Они сегодня пользуются популярностью у зрителей.Артистка озвучила несколько популярных анимационных мультфильмов. Услышать ее голос можно в «Махни крылом», «Кролике Питере». Также Марина Кравец дублировала некоторые российские фильмы. Услышать ее голос смогут поклонники в «Женихе», где она озвучила жену Ерофеева.Красавица также появилась на экране. В середине 2017 года она вместе с другими артистами канала ТНТ сыграла в популярной молодежной кинокомедии «Zомбоящик».Личную жизнь Марина Кравец держит в тайне, в интервью артистка не отвечает на вопросы по этой теме. Она говорит, что эта страница ее жизни и творчества не должна быть открыта для поклонников. По этой причине долго никто не знал, с кем артистка состоит в отношениях.Некоторое время поклонники считали, что Кравец встречается с одним из резидентов «Камеди Клаба». Ей приписывали отношения с Гариком Мартиросяном, Семеном Слепаковым, Михаилом Галустяном и другими. Но оказывалось, что это неправда. С всеми резидентами девушку связывают исключительно дружеские отношения.Только в 2018 году Марина Кравец решила открыть завесу тайны. В интервью для популярного издания она рассказала, что состоит в гражданском браке с Аркадием Водаховым. Встреча влюбленных состоялась в студенческую пору, когда они оба участвовали в популярной КВН-команде «Простофилы». Также будущие супруги были студентами одного факультета.С 2007 года влюбленные жили и даже работали вместе, но узаконивать свои отношения не спешили. Аркадий был продюсером жены.В 2011 году влюбленные уехали из родного Санкт-Петербурга в Москву, где сняли для себя небольшую квартиру.В 2013 году Марина и Аркадий официально поженились. Но афишировать это они не стали. Артистка оставила девичью фамилию. Только в 2018 году стало известно, как живет Марина Кравец — из первых рук поклонники узнали о некоторых подробностях ее биографии, муже и детях.Постоянный резидент «Камеди Клаба» счастлива в браке. Она говорит, что любит и любима. Именно в этом, по словам Марины, и заключается настоящее счастье. Влюбленные воспитывают дочь. Малышка появилась на свет в 2020 году. В течение года молодые родители скрывали имя дочки. Только недавно стало известно, что девочку назвали Верой.Девочка родилась на несколько недель раньше срока. Марина и ее супруг переживали, что их дочка оказалась под пристальным вниманием неонатологов в реанимационном отделении для недоношенных детей. Но уже через несколько дней девочка была переведена в палату к маме. Выписали новорожденную через пять дней после рождения.В 2021 году Водахов стал генеральным директором телеканала ТНТ. Несмотря на большую занятость, мужчина много времени проводит с супругой. Марина Кравец в интервью заявила, что хочет любимому мужу подарить еще и сына. Но вот когда это произойдет, пока не может сказать никто.Сейчас все свободное время Марина Кравец посвящает дочери. Ее можно видеть в одном из районов Москвы, когда она гуляет с малышкой.Артистка постоянно появляется на телеэкране. В 2021 году она снялась в шоу «Маска» на канале НТВ. Интересна работа популярной актрисы в шоу-программе «Музыкальная интуиция», которая вышла на канале ТНТ. Руководил работой супруги ее муж.В ближайшее время Марина Кравец планирует вместе с мужем и дочкой съездить на юг. Их сдерживает только небольшой возраст Верочки. Марина беспокоится, что дочь плохо перенесет дорогу.Артистка продолжает появляться «Камеди Клабе». Вскоре она запишет несколько новых песен.Марина Кравец молода, востребована. Она работает на телевидении, пишет сценарии, снимается в различных телевизионных передачах, ведет шоу на радио.Марина Кравец с юности занимается творчеством.По национальности она русская.Марина много времени уделяет своей семье: мужу и дочери.Она мечтает о сыне, которого подарит супругу, как только подрастет дочка.