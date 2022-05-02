Матвиенко поздравила мусульман с праздником Ураза-байрам

08:00 Автор: Юлия Катенёва

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдинова и всех мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

По словам Матвиенко, Ураза-байрам объединяет людей незыблемыми нравственными ценностями, призывает заботиться о ближних, помогать нуждающимся. Этот праздник олицетворяет собой духовное очищение, милосердие и сострадание, подчеркнула спикер.

«Соблюдение его многовековых традиций служит крепким фундаментом для преемственной связи поколений, воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к Отечеству, утверждению в обществе идеалов добра и гуманизма», — говорится в поздравлении.





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Матвиенко пожелала всем мусульманам России здоровья, счастья и благополучия.

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