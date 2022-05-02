Минфин США разрешил транзакции с Gazprom Germania до 30 сентября

18:55 Автор: Елена Ботороева

Американский минфин приостановил действие отдельных санкций США и позволил до 30 сентября этого года проводить финансовые операции с компанией Gazprom Germania GmbH и любыми другими организациями, в которых данной компании принадлежит доля в 50 процентов или выше. Об этом говорится в специальной генеральной лицензии, опубликованной 2 мая, сообщает ТАСС.

«Все транзакции с участием Gazprom Germania GmbH, которые были запрещены в рамках исполнительного указа №14024… разрешены до 00:01 по времени Восточного побережья США 30 сентября 2022 года», — сказано в документе.

Отмечается, что такая лицензия не дает возможности совершать финансовые операции с другими лицами, находящимися под санкциями Соединенных Штатов, если оно не будет получено отдельно.

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Указ №14204 позволяет США вводить санкции против лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с кибертаками и другими угрозами, исходящими от России.

По информации агентства, ранее Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ передало Gazprom Germania GmbH под управление Федерального сетевого агентства страны до 30 сентября. Группа «Газпром» с 31 марта не имеет отношения к Gazprom Germania GmbH и принадлежащим ей активах.

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