Ольга Орлова в ярком купальнике поздравила всех с первомайскими праздниками
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Ольга Орлова в ярком купальнике поздравила всех с первомайскими праздниками

Ольга Орлова в ярком купальнике поздравила всех с первомайскими праздниками
44-летняя певица и ведущая Ольга Орлова сейчас  отдыхает с мужем на Мальдивах, откуда делится пляжными снимками. Бывшая солистка группы «Блестящие» улетела на майские праздники за границу. Певица и ее муж Валерий выбрали Мальдивские острова. Супруги почти сутки добирались до курорта с пересадками и наконец-то заселились на свою виллу. Ведущая «Дома-2» уже успела поделиться первыми фото с курорта. На снимке звезда запечатлелась на пляже в купальнике оливкового цвета и массивных синих очках. Ольга присела на песок у берега и эффектно прогнулась.
Ольга Орлова «Кайф», — подписала фото артистка. А сегодня певица решила поздравить своих поклонником с первомайским праздником и опубликовала фото в ярко-красном купальнике на фоне голубого неба, белого песка и изумрудной воды.
Ольга Орлова «Всех с первомайскими праздниками! Чем занимаетесь сегодня?»,- обратилась Орлова к поклонникам. «Красотка❤️», «Прекрасное фото !!! Олечка, чудесного отдыха Вам!🙏🌺», «Оля, купальник первомайский прям! 👏👏👏🤗. Хорошего отдыха!», «Спасибо Ольга! Прекрасно выглядите😍 Отдых на Мальдивах это кайф 😎 ! Всех с праздником!», «Шикарная 🔥❤️👏», «Фигура шикарная у вас ❤️🔥», - восхищаются поклонники певицы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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