Оскар Кучера был бы ужасе работать сейчас в шоу «Звезды сошлись»

Актер Оскар Кучера высказался о популярном шоу из которого ушел. Ведущий сейчас занят только съемками в кино и играет на сцене театра. Быть ведущим скандальных телепроектов он больше не хочет, так как, по собственному признанию, получил негативный опыт. 47-летний артист давно выступает в качестве телеведущего. Последние три года он посвятил себя передаче «Звезды сошлись», которую вел в тандеме Лерой Кудрявцевой. В мае 2020 года Кучера покинул проект, но ни минуты не жалеет о случившемся. Актер считает, что подобный контент не для него.Оскар Кучера - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «По «Звезды сошлись» не скучаю ни секунды! Я бы даже не вспомнил, если бы вы не сказали. Единственная, по кому мог бы скучать, это Лера Кудрявцева, но мы и так с ней общаемся. А по программе? Да ни в жизни! Особенно, в нынешнее время и в нынешней ситуации. Как представляю, что бы меня просили говорить... Я ненавижу чернуху, от которой сбежал. И сейчас несказанно этому рад. А с ТВ дружба не кончается, на канале «Звезда» продолжаю вести проект «Новая Звезда», который уже шестой год люблю всем сердцем» — рассказал в свежем интервью Кучера «КП». Напомним, в шоу «Звезды сошлись» обсуждают скандальные истории с участием звезд шоу-бизнеса. Но телеведущий был не сильно разочарован потерей доходного места: он достаточно зарабатывает и на корпоративах, и на гастролях. На данный момент Оскар занят в нескольких проектах. В частности, сейчас идут съемки сериала «Сны», где он играет агента ФСБ, который верит в науку. Ради роли ему пришлось побриться налысо. Но звезда говорит, что уже привык к такому образу и даже сам бреет голову.