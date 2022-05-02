Оскар Кучера был бы ужасе работать сейчас в шоу «Звезды сошлись»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оскар Кучера был бы ужасе работать сейчас в шоу «Звезды сошлись»

Оскар Кучера был бы ужасе работать сейчас в шоу «Звезды сошлись»
Актер Оскар Кучера высказался о популярном шоу из которого ушел. Ведущий сейчас занят только съемками в кино и играет на сцене театра. Быть ведущим скандальных телепроектов он больше не хочет, так как, по собственному признанию, получил негативный опыт. 47-летний артист давно выступает в качестве телеведущего. Последние три года он посвятил себя передаче «Звезды сошлись», которую вел в тандеме Лерой Кудрявцевой. В мае 2020 года Кучера покинул проект, но ни минуты не жалеет о случившемся. Актер считает, что подобный контент не для него.
Оскар Кучера - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «По «Звезды сошлись» не скучаю ни секунды! Я бы даже не вспомнил, если бы вы не сказали. Единственная, по кому мог бы скучать, это Лера Кудрявцева, но мы и так с ней общаемся. А по программе? Да ни в жизни! Особенно, в нынешнее время и в нынешней ситуации. Как представляю, что бы меня просили говорить... Я ненавижу чернуху, от которой сбежал. И сейчас несказанно этому рад. А с ТВ дружба не кончается, на канале «Звезда» продолжаю вести проект «Новая Звезда», который уже шестой год люблю всем сердцем» — рассказал в свежем интервью Кучера «КП». Напомним, в шоу «Звезды сошлись» обсуждают скандальные истории с участием звезд шоу-бизнеса. Но телеведущий был не сильно разочарован потерей доходного места: он достаточно зарабатывает и на корпоративах, и на гастролях. На данный момент Оскар занят в нескольких проектах. В частности, сейчас идут съемки сериала «Сны», где он играет агента ФСБ, который верит в науку. Ради роли ему пришлось побриться налысо. Но звезда говорит, что уже привык к такому образу и даже сам бреет голову.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Оскар Кучера был бы ужасе работать сейчас в шоу «Звезды сошлись»
Оскар Кучера был бы ужасе работать сейчас в шоу «Звезды сошлись»
Экс-супруга Эмина Агаларова показала лицо их 3-летней дочери Афины
Экс-супруга Эмина Агаларова показала лицо их 3-летней дочери Афины
Lies of P получит два технических режима на Xbox Series X
Lies of P получит два технических режима на Xbox Series X
Игрок создает фоны для Xbox One и Xbox Series X | S в стиле дашборда Blades с Xbox 360
Игрок создает фоны для Xbox One и Xbox Series X | S в стиле дашборда
Маргарита Симоньян публично ответила Киркорову, заступившемуся за Галкина и Пугачеву
Маргарита Симоньян публично ответила Киркорову, заступившемуся за
Стас Садальский выведал у Диброва, можно ли выиграть миллионы в его шоу
Стас Садальский выведал у Диброва, можно ли выиграть миллионы в его
Татьяна Лазарева заявила, что не будет мыть туалеты в Европе
Татьяна Лазарева заявила, что не будет мыть туалеты в Европе
Александр Васильев рассказал, кому ни в коем случае нельзя носить откровенные платья
Александр Васильев рассказал, кому ни в коем случае нельзя носить
Инсайдер: 343 Industries работает еще над одной игрой по Halo
Инсайдер: 343 Industries работает еще над одной игрой по Halo
Ремастер или ремейк Red Dead Redemption скоро представят, согласно данным инсайдера
Ремастер или ремейк Red Dead Redemption скоро представят, согласно
Иосиф Пригожин высказался о словах Маргариты Симоньян
Иосиф Пригожин высказался о словах Маргариты Симоньян
Анны Нетребко трогательно поздравила с юбилеем мужа
Анны Нетребко трогательно поздравила с юбилеем мужа

Топ на сегодня

Ольга Орлова в ярком купальнике поздравила всех с первомайскими праздниками
Ольга Орлова в ярком купальнике поздравила всех с первомайскими
День памяти Блаженной Матроны Московской 2 мая 2022 года
День памяти Блаженной Матроны Московской 2 мая 2022 года
Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox & Bethesda Game Showcase
Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox &
Филипп Киркоров здорово приложил Маргариту Симоньян
Филипп Киркоров здорово приложил Маргариту Симоньян
Марина Кравец — биография: личная жизнь, семья, дети, национальность, новости (фото)
Марина Кравец — биография: личная жизнь, семья, дети, национальность,

Еще по теме

Звезды сошлись - 34 выпуск - Коварные продюсеры (04.03.2018)
Ведущий НТВ заразился коронавирусом и исчез из эфира
Звезды сошлись - 38 выпуск - Как сложилась судьба актеров (01.04.2018)
Оскар Кучера показал, как изменился после новогодних застолий