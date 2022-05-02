Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox & Bethesda Game Showcase
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Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox & Bethesda Game Showcase

Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox & Bethesda Game Showcase


На прошлой неделе Microsoft анонсировала свое крупное игровое шоу — Xbox & Bethesda Game Showcase. Оно состоится 12 июня, то есть примерно через полтора месяца. Очевидно, что команды, которые хотят показать что-то в рамках шоу, уже готовят трейлеры, а руководители Microsoft Gaming уже обсуждают сценарий мероприятия.

Обычно, подобные шоу Microsoft идут в районе 90 минут, и они всегда насыщены на события. Если верить инсайдерам, в этом году у Xbox действительно есть что показать. Известный игровой инсайдер Rand al Thor в рамках подкаста заявил, ссылаясь на свои источники, что «почти каждая внутренняя студия Microsoft хочет что-то сказать на этом мероприятии».


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Напомним, что в составе Xbox Game Studios более десятка команд: 343 Industries, Compulsion Games, Double Fine, InXile Entertainment, Obsidian Entertainment, The Coalition, The Initiative, Turn 10 Studios, Undead Labs и другие — некоторые работают сразу над несколькими играми. Кроме того, есть команды Bethesda, которые тоже явно будут представлены в рамках шоу.

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По материалам: newxboxone

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