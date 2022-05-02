Приостановившим деятельность компаниям хотят назначить внешних управляющих

00:37 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 104796-8

Иностранным компаниям, приостановившим работу в России, предлагают назначать внешних управляющих. При этом зарубежным собственникам дадут три года, чтобы вернуться. Такой законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Документ внесен группой депутатов в ответ на временный уход с российского рынка западных компаний после начала спецоперации на Украине. Временно не работают более тысячи предприятий. Согласно законопроекту, внешних управляющих могут назначать на предприятиях, собственники которых заявили о прекращении деятельности в России без очевидных экономических причин и не передали никому руководство компанией. Под действие законопроекта попадут и те, кто собирается сократить штат более чем на треть и уже сообщил об этом сотрудникам.

Как ранее сказал «Парламентской газете» соавтор проекта, зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, в первую очередь речь идет о производителях продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, градообразующих предприятиях или естественных монополиях. Обязательное условие для введения внешнего управления — доля иностранного инвестора в компании не менее 25 процентов.





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После принятия законопроекта Комиссия при Минэкономразвития сможет обратиться в арбитражный суд, который примет решение о введении внешней администрации на предприятии. Ее можно будет ввести на 18 месяцев, с возможностью продления на тот же срок. Все это время у зарубежных собственников есть шанс вернуться и возобновить деятельность. Если они не захотят это делать, то могут продать свои акции.

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#бизнес #санкции

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