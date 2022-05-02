Ремастер или ремейк Red Dead Redemption скоро представят, согласно данным инсайдера
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Ремастер или ремейк Red Dead Redemption скоро представят, согласно данным инсайдера

Ремастер или ремейк Red Dead Redemption скоро представят, согласно данным инсайдера


Игроки от Rockstar в этом году ждут полноценный анонс Grand Theft Auto VI, но этим студия может не ограничиться. Уже несколько раз появлялись слухи, что в разработке у Rockstar находится ремастер или ремейк Red Dead Redemption. Ранее об этом сообщал известный игровой инсайдер AccNGT, а теперь его слова подтверждает другой инсайдер — Bocobocaco, приводя некоторые подробности.

По словам Bocobocaco, Rockstar готовит Red Dead Redemption Remake/Remaster, который анонсируют в этом году. При этом, релиз состоится не раньше второго квартала 2023 года. Тот же инсайдер отметил, что полноценный анонс Grand Theft Auto VI тоже состоится в этом году — «через несколько месяцев», а трейлер появится позже в этом году.

Отметим, что в своих сообщениях про Red Dead Redemption инсайдер Bocobocaco ссылается на «один источник, который очень надежен», при этом заявляя, что имеет несколько источников в Rockstar, но этому точно можно верить.

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По материалам: newxboxone

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