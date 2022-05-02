Росгвардия помогла уничтожить танковую группировку ВСУ в Харьковской области

Тема: Военная операция на Украине

16:26 Автор: Елена Ботороева

Военнослужащие Росгвардии обеспечили ликвидацию танковой группы и уничтожение складов с вооружением ВСУ в Харьковской области. Об этом говорится на сайте Росгвардии.

«В результате совместного служебно-боевого применения подразделений Росгвардии и Минобороны уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковая группа ВСУ», — сказано в сообщении.

Кроме того, под прикрытием росгвардейцев артиллеристы ВС РФ успешно провели огонь по пунктам управления и огневым позициям, а также бронетехнике и районам сосредоточения живой силы противника.

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В середине апреля служащим Росгвардии, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине, вручили государственные награды. Указом президента за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной операции, героев удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медали «За отвагу».

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