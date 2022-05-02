Росгвардия помогла уничтожить танковую группировку ВСУ в Харьковской области
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Росгвардия помогла уничтожить танковую группировку ВСУ в Харьковской области

Росгвардия помогла уничтожить танковую группировку ВСУ в Харьковской области

Росгвардия помогла уничтожить танковую группировку ВСУ в Харьковской области

Тема: Военная операция на Украине


16:26  Автор: Елена Ботороева



Военнослужащие Росгвардии обеспечили ликвидацию танковой группы и уничтожение складов с вооружением ВСУ в Харьковской области. Об этом говорится на сайте Росгвардии.

«В результате совместного служебно-боевого применения подразделений Росгвардии и Минобороны уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковая группа ВСУ», — сказано в сообщении.

Кроме того, под прикрытием росгвардейцев артиллеристы ВС РФ успешно провели огонь по пунктам управления и огневым позициям, а также бронетехнике и районам сосредоточения живой силы противника.

Владимир Джабаров: Насколько успешными будут переговоры по Украине, решается сегодня на полях сражений


В середине апреля служащим Росгвардии, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине, вручили государственные награды. Указом президента за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной операции, героев удостоили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медали «За отвагу».



#Украина


83
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Эти 6 игр покинут Game Pass в середине мая — на Xbox и PC
Эти 6 игр покинут Game Pass в середине мая — на Xbox и PC
В сети появились скриншоты новой Forza Motorsport с билда Xbox One
В сети появились скриншоты новой Forza Motorsport с билда Xbox One
Crystal Dynamics продолжить работать с The Initiative над Perfect Dark
Crystal Dynamics продолжить работать с The Initiative над Perfect Dark
Кейт Миддлтон поделилась новыми фото принцессы Шарлотты по случаю ее 7-летия
Кейт Миддлтон поделилась новыми фото принцессы Шарлотты по случаю ее
Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox & Bethesda Game Showcase
Почти каждая студия Xbox готова что-то показать на Xbox &
3 дополнительные игры можно забрать бесплатно по Games With Gold
3 дополнительные игры можно забрать бесплатно по Games With Gold
Embracer Group покупает Square Enix Montréal, Eidos и Crystal Dynamics за $300 миллионов
Embracer Group покупает Square Enix Montréal, Eidos и Crystal
Ксения Бородина в шоке, что ее сделали лицом развода
Ксения Бородина в шоке, что ее сделали лицом развода
Василиса Володина высказалась о карьере Моргенштерна
Василиса Володина высказалась о карьере Моргенштерна
Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Лена Миро высказалась о новом романе Тимати
Лена Миро высказалась о новом романе Тимати
Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой
Григорий Лепс рассказал об отношениях с бывшей женой

Топ на сегодня

Минобороны РФ заявило о 80 мирных жителях, выведенных с «Азовстали»
Минобороны РФ заявило о 80 мирных жителях, выведенных с «Азовстали»
Наталья Рудова заявила, что хочет замуж за известного российского актера
Наталья Рудова заявила, что хочет замуж за известного российского
Вадим Андреев — биография: личная жизнь актера, настоящая фамилия, семья, дети., национальность (фото)
Вадим Андреев — биография: личная жизнь актера, настоящая фамилия,
Биография Юлии Савичевой: личная жизнь, семья, муж, дети, рост, вес, последние новости (фото)
Биография Юлии Савичевой: личная жизнь, семья, муж, дети, рост, вес,
Ксения Бородина прошлась по мужским пиписькам
Ксения Бородина прошлась по мужским пиписькам

Еще по теме

Задержана глава Росгвардии по Владимирской области
Росгвардия наращивает группировки в Крыму и Арктике
Новая федеральная служба войск получилась сокращенное наименование
Подмосковные сотрудники Росгвардии провели 700 совместных операций в 2016 году