Самые лучшие и самые худшие черты характера Тельца

Вадим Карасев

Тельцы — люди с весьма сложным характером, но это не значит, что они не имею никаких положительных сторон. Астрологи рассказали о том, почему с Тельцам можно и нужно общаться, а также поделились мнение о том, когда с ними общаться не стоит.

Тельцы, будучи фиксированными Знаками Зодиака, имеют массу положительных качеств, но редко бывают гибкими. Под них частенько нужно подстраиваться, иначе построить нормальные отношения будет крайне непросто.

Самые лучшие черты характера Тельца

Телец никогда не начинает конфликт первым. Это действительно одна из лучших черт характера этих людей. Вы можете часто видеть, как Тельцы проявляют негатив, но они делают это лишь в ответ на провокации со стороны. Если вы не будете делать им ничего плохого, они останутся милыми и «пушистыми». С этими людьми всегда можно договориться. Просто скажите им напрямую, что вам не нравится. Они выслушают и предложат свое решение. Они готовы к диалогу, даже если кажется, что это не так.

Ответственность. Если Тельцу дали поручение, либо перед ним встала какая-то серьезная проблема, он не успокоится, пока не решит ее. Тельцам не свойственно бросать дела на полпути к успеху. Это крайне ответственные люди, которые выполняют все поручения и обещания. Они не бросают слов на ветер, за что их просто обожают Девы, Скорпионы, Козероги и Рыбы. Они не ленятся и не откладывают на завтра то, что можно сделать сегодня. Им не свойственно заниматься прокрастинацией. Тельцы прекрасно понимают, что сделав дело, они смогут со спокойной душой развлекаться и отдыхать.

Романтичность. Их склонность к романтике поражает. Тельцы не просто умеют приятно удивить, но и сделать это в самый подходящий момент. Еще они всегда помнят важные даты для близких людей — дни рождения, годовщины свадеб и так далее. Они любят дарить подарки самым близким людям, устраивать необычные свидания и так далее.

Самые худшие черты характера Тельца

Хитрость. Тельцы хитрее любых других Знаков Зодиака. Это касается в первую очередь финансовых дел и работы. Они готовы практически на все ради выгоды. Конечно, это не означает, что все люди этого Знака напрочь лишены честности и справедливости, но Тельцы гораздо чаще других людей преступают моральные нормы ради повышения или выгодного контракта. Об этом стоит помнить всегда.

Эгоизм. Тельцы поступают по совести не особо часто. Это в большей степени читается по их любви к эгоизму. Для них существуют лишь их собственные увлечения, цели и задачи. Сначала они подумают о себе, а уже затем о близких, друзьях и второй половинке. В целом это не плохо — просто к этому нужно привыкнуть. Сначала может показаться, что с Тельцом совершенно невозможно ужиться из-за этого качества характера, но это не так. Тут главное — ваше желание, а также умение ждать. Со временем Тельцы исправляются.

Иногда финансовая сфера для них становится важнее семьи. Это не значит, что работа заменяет семью, но Тельцы действительно порой могут с головой уходить в дела, проводя дома минимальное количество времени. Это никак не «лечится», но вы всегда можете намекнуть Тельцу о том, что он немного спутал приоритеты. Этот человек выслушает вам и постарается все исправить.

Завистливость. Тельцы, к сожалению, склонны испытывать это чувство гораздо чаще, чем кто-либо другой. Наблюдения показывают, что Тельцы не очень хорошо умеют это скрывать. поэтому самая лучшая дружба у них будет только с кем-то равным по статусу. Если вы гораздо успешнее Тельцов в финансовой или, быть может, в любой сфере, то они могут быть не особо довольны вашим общением.

Жадность. Это очень плохая черта характера. Она не выражается в стремлении ограничивать в чем-то вторую половинку или свою семью. Она, скорее, проявляет себя в желании заработать как можно больше денег и купить на них как можно больше дорогих вещей, чтобы продемонстрировать всем свой высокий статус.

Тут мы плавно переходим к последней плохой черте характера Тельцов — излишней тщеславности. Тельцы хотят, чтобы их почитали и уважали. Это порой играет с ними злую шутку, ведь у таких людей крайне редко появляются хорошие друзья. Почти никто не желает общаться с тем, кто ставит себя превыше всех остальных людей. Более того, так Тельцы наживают себе немало скрытых врагов и недоброжелателей.