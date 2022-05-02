Сергей Карякин — биография: личная жизнь актера, сколько лет, болезнь, причина смерти (фото)

Биография и личная жизнь Сергея Карякина: старт и взлет

Семья актера

Успехи в кинематографе

Причина раннего ухода

Тяжелая утрата

В СМИ появились сообщения, что в конце апреля умер Сергей Карякин, биография и личная жизнь которого стали предметом пристального внимания, поскольку это известный российский актер, лауреат молодежной премии, скончавшийся в 50-летнем возрасте. В некрологах его называют звездой сериалов, театральным деятелем, мастером художественного слова, высказывают сожаление о смерти талантливого человека в таком относительно молодом возрасте, периоде расцвета творческих способностей, когда практический опыт дополняет природную одаренность.Биография и личная жизнь Сергея Карякина началась в Томске, в семье интеллигентов — отец преподавал в местном университете, мать выбрала врачебную профессию. О детстве известного актера практически ничего не известно, возможно, он и принимал участие в каких-то детских коллективах, и выбор Томского училища культуры в качестве учебного заведения для продолжения образования не случаен, но в некоторых биографиях говорится, что первый выход на профессиональную сцену состоялся в период учебы. Затем была знаковая роль на сцене местного ТЮЗа — Ромео в культовой пьесе Шекспира.Некоторое время спустя Сергей поехал в Москву, где без особенных затруднений поступил благодаря своему таланту на курс А. Леонтьева в Школу-студию МХАТ. Встречаются утверждения биографов, что в Москву он отправился, горя желанием стать режиссером, но за короткое время стремления изменились. Карякин решил, что будет самореализовываться, используя свой талант к сценическому и кинематографическому перевоплощению. В Томске он закончил режиссерский факультет, но, пройдя прослушивание, оказался в актерской мастерской известного педагога по сценическому мастерству.Выбор оказался удачным, с ним охотно сотрудничали столичные театры, вслед за этим последовали приглашения на роли второго плана и главные в телевизионных сериалах.Он работал:в Московском драмтеатре имени Гоголя;Новом Драматическом театре;музыкальном театре «Амадей».Сергея Карякина приглашали для участия в спектаклях В. Байчер, А. Сергеев, А. Митрофанов и А. Бордуков. Роль Венички Ерофеева в «Москва-Петушки. Поэма», он сыграл в спектакле, который поставил сам.В. Зильбер, театральный критик: «Мы слишком мало знаем о его творческой деятельности — никому не приходило в голову, что он так рано уйдет из жизни. Есть только упоминания о сотрудничестве с творческими коллективами, участии в независимых театральных проектах — все это нужно документировать, собирать воспоминания и впечатления тех, кто с ним работал: информации в Сети на эту тему недостаточно. В Московской филармонии он выступал с такими знаковыми работами, как «Война и мир» Толстого, «Маленький принц» Сент-Экзюпери и «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха».О личной жизни в коротких биографиях Сергея Карякина написано немного — известно, что жену зовут Лилия и у них есть ребенок — сын Мирослав. Найти хоть какую-то информацию о продолжительности гражданского брака, профессии супруги не удалось. Известно только, что поженились они, когда совместному ребенку было около 3 лет, а до этого долго жили нерасписанными, потому что не ощущали в этом особенной надобности и были уверены в прочности своих связей.Сейчас единственному ребенку Сергея исполнилось 8 лет, жена находилась с ним рядом на протяжении всего периода болезни. Она отметила, что в последние годы он пребывал в тяжелом психическом состоянии, творческом кризисе, размышлениях о своей дальнейшей судьбе. Также она предположила, что это могло спровоцировать стремительное течение болезни. Хотя есть и другое предположение — летальный исход стал результатом перенесенного ковида и отложенного из-за него лечения.В списке киноролей С. Карякина более 50 образов, созданных с присущим ему мастерством, так что позиционировать его как актера из «Бедной Насти» нет ни малейших оснований:Первую роль он сыграл 30 лет назад, это был сериал «Мелочи жизни».После того как снялся у Г. Панфилова в экранизации повести Солженицына, стал узнаваем в определенных кругах кинолюбителей.Детективный сериал «Большая игра», драматический «Крах фаворита» и мелодраматический «Танец горностая» прибавили известности, как и главная роль в криминальном фильме «День отчаяния». Многим известен приключенческий боевик по роману А. Бушкова «Клад могилы Чингисхана».Шесть лет назад был отмечен в знаковой роли сериала о буднях отечественных полицейских.Это далеко не весь список — любители кино, не задумываясь вспомнят «Операцию Голем», «Лекарство от страха», «Бедную Настю», «Маршрут милосердия», «Нюхач», «Анна-детективъ» и многие другие роли, ставшие знаковыми благодаря таланту актера. Несмотря на востребованность в профессии, по словам жены, Сергей переживал творческий кризис, был недоволен своим профессиональным багажом, намеревался изменить что-то в жизни.В начале апреля 2022 года Сергей Карякин оповестил своих подписчиков в соцсетях о том, что у него онкология — рак языка четвертой степени. По некоторым сведениям, причиной стала пломба, неправильно подпиленная стоматологом, от которой в ротовой полости образовалась незаживающая ранка. Изначально она практически его не беспокоила, но со временем появились нестерпимые боли, резко ухудшилась дикция, актер лишился своего профессионального инструмента.Обращение к онкологу помогло определиться с диагнозом. В некоторые периоды болезни Сергей передвигался на инвалидной коляске, потому что ходил с большим трудом. Прошел три сеанса химиотерапии и лучевую, но небольшие улучшения нивелировались прогрессированием болезни. Иммунотерапия привела к крайнему истощению, его должны были лечить в специализированной клинике, но помешал ковид.Никаких догадок и домыслов по поводу причины смерти быть не может — это рак языка четвертой степени, победить который не удалась ни химио- ни иммуно-, ни лучевой терапией.В быстром прогрессировании болезни супруга Сергея Карякина винит психологическое состояние и позднее обращение за помощью к врачу. Это был одаренный, энергичный, полный творческих замыслов, еще совсем молодой человек. Неслучайно его друзья и коллеги выражают в соцсетях глубокие сожаления о его безвременной кончине, говорят о несправедливости ухода в таком раннем возрасте, отдают должное мужеству, проявленному супругой, которая оставалась рядом с ним до последнего дня жизни.О смерти российского актера театра и кино пользователи соцсетей узнали из поста, размещенного актрисой Е. Ксенофонтовой, выразившей глубокое сожаление по поводу невосполнимой утраты, понесенной актерской гильдией России. Она охарактеризовала усопшего как талантливого артиста, партнера по цеху, отличного товарища, чуткого человека, всегда готового помочь в трудную минуту. Страшная болезнь, от которой пока не придумано спасения, уносит множество людей ежегодно, Карякин стал ее очередной жертвой. Не помогли ни лекарства, ни незаурядная сила воли, ни стремление к жизни.Длительное лечение сначала давало результаты, Карякин шутил, держался оптимистом и даже пытался работать, но впоследствии обнаружилось, что кратковременная ремиссия не стала признаком выздоровления — в лимфоузлах актера обнаружили метастазы.В некрологах отмечается, что в творческом багаже талантливого человека более пятидесяти ярких, характерных, отлично сыгранных и запоминающихся ролей. Отечественный кинематограф понес невосполнимую утрату, назначена дата и место прощания, куда намерены прийти сотни его поклонников.Сергей Карякин — талантливый и плодотворно работавший актер театра и кинематографа, мастер художественного слова, выступавший с циклом концертов, в тесном сотрудничестве с Московской филармонией. В его фильмографии — более 50 ролей самого разного плана, прекрасно и тонко сыгранных, запомнившихся отечественному зрителю. Роли в театре — не менее знаковые, по пьесам зарубежных и отечественных классиков — Шекспира, Чехова, Гоголя, Сухово-Кобылина, Мольера, сыграны у известных режиссеров.Болезнь актера началась с плохо подпиленной стоматологом пломбы и перешла в рак языка. Пользователи соцсетей, поклонники и соратники по цеху высказывают глубочайшее сожаление по поводу невосполнимой утраты для российской культуры.