Создателям The Forgotten City «не терпится» представить новый проект

Вадим Карасев





Игра The Forgotten City стала одной из успешных в прошлом году, собрав огромное количество наград. Проект вышел, в том числе, на приставках Xbox, плюс в подписке Game Pass, где игра все еще остается.

Основным автором игры The Forgotten City является Ник Пирс, который создал проект из мода для Skyrim. В Twitter он написал, что уже работает над новой игрой — «Был хороший сезон наград для The Forgotten City, а теперь мы думаем о нашем следующем приключении… не могу дождаться, чтобы рассказать вам о нём, когда всё будет подготовлено».

Ниже можно видеть картинку, которую автор The Forgotten City приложил к своему сообщению.



