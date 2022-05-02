Стас Садальский выведал у Диброва, можно ли выиграть миллионы в его шоу

Актер Стас Садальский во время застолья откровенно спросил у Дмитрия Диброва, как можно выиграть в его шоу « Как стать миллионером?» 3 миллиона. Кто не мечтал всего за полчаса, отвечая на заковыристые вопросы, выиграть 3 миллиона рублей в популярном шоу Дмитрия Диброва? Сидя на диване, кажется, что нужно всего лишь хорошо подготовиться и не поддаваться на уловки ведущего, старающегося сбить с правильного пути. Да вот только всего единицам удавалось вынести из студии основную сумму, стоящую на кону. Почему так происходит, рассказал популярный актер Стас Садальский, вынудивший однажды Диброва во время теплого застолья выдать страшную тайну финансового шоу. По крайней мере, сам он так утверждает.Дмитрий Дибров - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) «Спросил как-то подшофе Дмитрия Диброва: хоть раз кто-нибудь по-честному выиграл 3 000 000? «Да, — говорит Дима, — лет шестнадцать назад женщина из Троицка и еще мужик из Пятигорска. На все вопросы ответил! Дибров говорит: «В финале, когда уже стало понятно, что он сейчас получит три лимона, мне в наушник редакторы стали кричать: «Гаси его, гаси!» (гасят, все-таки!) Но он, на их беду, угадал. Потом позвонил отцу и сказал: «Папа, ты всю жизнь говорил, что я идиот, а я ответил на все вопросы правильно! Позже квартиру купил, машину», - воспроизвел Стас Садальский свою беседу с Дмитрием Дибровым в своем Телеграм-канале.